ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Kuzey Kafkas Karaçay Balkar Kültür ve Dayanışma Derneğince, "Uluslararası 24. Nartlanı Toy Künü Festivali" gerçekleştirildi.

Eskişehir-Ankara kara yolundaki Şehri Derya Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Musa Korkmaz, 135 yıldır Türkiye'de birlik ve beraberlik içinde yaşadıklarını söyledi.

Çalışkan ve üretken bir toplum olmanın yanında ülkesini ve milletini seven bir halk olduklarını belirten Korkmaz, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Festivale, Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, halk oyunları gösterisi ve konserle sona erdi.