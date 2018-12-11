'Türklerin az okuduğuyla ilgili algı oluşturuluyor'

BURSA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, "Medyada 'Türklerin okumadığı' ile ilgili çeşitli istatistikler, rakamlar yayınlanıyor. 'Avrupa Birliği'nde okuma oranları yüzde 20, Türkiye'de binde 1' gibi rakamlar var. Böyle araştırmalar gerçekten yok. Maalesef olmayan araştırmalar üzerinden Türklerin az okuduğuyla ilgili bazı algılar oluşturuluyor." dedi.

Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü'nün Sakarya Üniversitesinde bir grup üniversite öğrencisiyle başlattığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütülen "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi kapsamında, "Bursa'da Zaman Ahmet Hamdi Tanpınar" paneli düzenlendi.

Odabaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi'ndeki panelde yaptığı konuşmada, insanları kitapla buluşturmanın, sadece kütüphanecilerin görevi olmadığını söyledi.

İnsanları kitapla buluşturmanın, okuma alışkanlığına vesile olmanın çok önemli bir vazife olduğunu vurgulayan Odabaş, şöyle konuştu:

"Okumayla ilgili ızdırabımız, medyada 'Türklerin okumadığı' ile ilgili çeşitli istatistikler, rakamlar yayınlanıyor. 'Avrupa Birliği'nde okuma oranları yüzde 20, Türkiye'de binde 1' gibi rakamlar var. Böyle araştırmalar gerçekten yok. Maalesef olmayan araştırmalar üzerinden Türklerin az okuduğuyla ilgili bazı algılar oluşturuluyor. Anadolu Mektebi, okuma, yazma ve araştırma açısından oluşturulmak istenen algının tam tersine bir durum olduğunun göstergesi."

Odabaş, Türk milletinin bilinenin aksine okuyan bir toplum olduğunu dile getirerek, "Anadolu Mektebi, çok profesyonel ve iyi örgütlenmiş bir okuma halkası ama illerde, ilçelerde benzeri onlarca, yüzlerce küçük okuma grupları var. Bu, çok memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

"Her yazar, onların kapasitelerinde bir artış sağlıyor"

Eski Bakan Prof. Dr. Sami Güçlü de 9 ilden 100'e yakın Anadolu Mektebi öğrencisinin 3 gün boyunca Tanpınar ile ilgili bilgi alışverişi yapabilmek için panele geldiğini aktardı.

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında, cumhuriyet döneminde öne çıkan yazarları okuduklarını belirten Güçlü, "Öne çıkan, toplumu besleyen, esas değerlerimizi, tarihimizi, dilimizi, kültürümüzü yüceltmeye çalışan ve bu hususta emek veren yazarlar. Bu sebeple bir ölçüde öncelik tanıyoruz ama elbette okumanın önüne bir sınırlama getirmek doğru değil." diye konuştu.

Güçlü, yazar okumalarının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yazarları tanıyarak, onların kendilerine verdikleri emekleri, çektikleri ızdırapları, acıları, katlandıkları külfetleri, işsizlikleri, çaresizlikleri bütün bunları görerek, hayatın nasıl zorluklarla dolu olduğunu ve bunun arkasında çok kuvvetli bir iradenin bulunması lazım geldiğini öğrenciler fark ediyor. Her yazar, onların kapasitelerinde bir artış sağlıyor. Çünkü bir büyük yazarı anlamak, aslında o insanın dünyasını anlama ve dolayısıyla çevreye, topluma, dünyaya, ülkesinin sorunlarına bir kademe daha yukarı seviyeden bakma imkanı veriyor. Bu bakımdan öğrencilerdeki bu gelişme, çok kıymetli."

"Yeni nesil, seçerek dikkatle okuyor"

Prof. Dr. Mustafa İsen de Tanpınar'ın kendisinde çok ayrı bir yeri olduğunu vurgulayarak, "Tanpınar, geçmişle gelecek arasında dengeyi kuran bir yazar olarak, çok önemli. Benim açımdan bir edebi metnin en önemli özelliği, neyi anlattığı değil, nasıl anlattığıdır. Tanpınar, bunu fevkalade güzel ve başarılı bir şekilde yapıyor. Tanpınar, her okuyuşumda beni zenginleştiriyor." dedi.

"Türkiye okumuyor" söyleminin "şehir efsanesi" olduğunu dile getiren İsen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben bunun kesinlikle doğru olmadığını rakamlarla biliyorum. Türkiye'de 2002'de yayınlanan kitap sayısı, 9 bin civarındaydı. Tirajdan değil, çeşitten bahsediyorum. Geçtiğimiz yıl ders kitapları hariç 65 bin kitap basıldı. Türkiye'de ne basarsanız basın bin adet satıyor, tirajlarda hala büyük bir gelişme yok, bunu kabul ediyorum ama 'Yeni nesil okumuyor' gibi bir iddiaya asla katılmıyorum. Yeni nesil, seçerek dikkatle okuyor. İngilizce, Almanca, Fransızca düzeyinde değiliz ama bir alt kategorisi İtalyanca, İspanyolca, Arapça gibi dillerle yarışıyoruz. Türkiye'de yeni bir nesil, anlayış, perspektif var. Bilginin kaynakları çok çeşitlendi. Türkiye'nin geleceğini fevkalade aydınlık görüyorum."

Panelin açılış törenine, Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de katıldı.

Lise ve üniversite öğrencilerinin Tanpınar okumalarını aktardığı panel kapsamında, lise ve üniversite öğrencileri, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı farklı yönleriyle ele alarak anlatacak.

Panel programı, 13 Aralık'ta sona erecek.

Muhabir: Büşra Nur Özcan