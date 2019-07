.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}❮❯Tur şirketlerinin yeni durağı "kırmızı periler diyarı"

Erzurum'da halk arasında "kırmızı periler diyarı" olarak adlandırılan Narman Peribacaları, tur şirketlerinin Doğu Anadolu Bölgesi'nden başlayıp Karadeniz'e kadar uzanan gezi paketlerindeki vazgeçilmez adreslerden biri haline geldi. Oluşum süreci 300 milyon yıl öncesine dayanan Narman Peribacaları, jeolojik özellikleri ve görüntüsüyle ziyaretçilerini etkiliyor. ( Fırat Özdemir - Anadolu Ajansı )

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında Dünya Geçici Mirası Listesi'ne alınan Erzurum'daki Narman Peribacaları, rotalarını Karadeniz'e çeviren tur şirketlerinin vazgeçilmez adreslerinden biri oldu.

Halk arasında "kırmızı periler diyarı" olarak da adlandırılan peribacaları, oluşumu ve yapısı bakımından dünyada sadece Amerika'nın Kolorado Vadisi'ndeki Grand Kanyon ile benzerlik taşıyor.

Oluşum süreci 300 milyon yıl öncesine dayanan Narman Peribacaları, jeolojik özellikleri ve görüntüsüyle ziyaretçilerini etkiliyor.

Narman Peribacaları, tur şirketlerinin tatilciler için hazırladığı ve Doğu Anadolu Bölgesi'nden başlayarak Karadeniz'e kadar ulaşan gezi paketlerinde vazgeçilmez rotalardan biri oldu. Peribacaları, gezi rotalarına eklenmesiyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Kentin turizmine katkı sağlanması amacıyla Erzurum Valiliği, Büyükşehir ve Narman belediyeleri tarafından yürütülen çalışmada, peribacalarının bulunduğu 62 kilometrelik vadide 4-5 konaklama tesisinin yanı sıra bisiklet, atlı, ATV'li safari ve trekking parkurları oluşturulacak."Doğu'nun Kapadokyası"

Bölgeye sefer düzenleyen tur şirketi yöneticisi Harun Modoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Narman Peribacaları'nın bulunduğu vadinin çift girişli olduğunu anlattı.

Narman Peribacaları'nın "doğunun Kapadokyası" olarak bilindiğini ve görsel açıdan bu bölgeyi aratmadığını ifade eden Modoğlu, "Narman Peribacaları 2010'da koruma altına alındı ve turizme açıldı. Turizme açıldığı yıllar boyunca çalışma yapılmadı. İnsanlar tanımaya, gelmeye başladı. Biz de buraları gezdirmeye ve tanıtmaya çalışıyoruz. 'Burası neden Kapadokya kadar ünlenmesin' diyoruz ve sürekli geziler düzenliyoruz." diye konuştu.

Modoğlu, Valiliğin yürüttüğü çalışmalar sayesinde peribacalarının turizm açısından hem güzel görünüme kavuşacağını hem de bölgenin hareketleneceğini dile getirdi.

"Otel yapıldığında konaklamalı turlar düzenleyeceğiz"

Ziyaretçilerin burada ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle gezi süresinin kısıtlı olduğunu anlatan Modoğlu, "Tesisler yapıldığında buraya biraz daha zaman ayıracağız. Belki günübirlik turlar yapacağız. Hatta otel yapıldığında konaklamalı turlar da düzenleyeceğiz." dedi.

Turla bölgeyi gezen Erdem Aslan da ilk kez geldiği peribacalarını çok güzel bulduğunu söyledi.

Aslan, "Güzel manzaralar eşliğinde buraya ulaştık. Herkese Narman Peribacaları'nı gezmesini tavsiye ederim. İnsanlar gelip burayı görsün ve fotoğraf çeksin. Kapadokya'ya gittim ama bu kadar kızıl renk yok. Buranın ayrı bir rengi var. Kırmızı renk buraya farklı tarz katıyor." ifadelerini kullandı.