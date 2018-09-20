TİMAV 7. Geleneksel Hikaye Yarışması

KONYA (AA) - Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) ile Selçuklu Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 7. Geleneksel Hikaye Yarışması'nda dereceye giren imam hatipli öğrencilere, ödülleri törenle verildi.

TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, vakıf olarak bilgi, düşünce ve strateji üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hikaye yarışmasının Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla marka haline gelen bir etkinlik olduğunu belirten Öksüz, "Hikaye yarışmamız 7 yıldır devam ediyor. Bu yıl şehrimizde 60'ın üzerinde katılım oldu. Yüzlerce öğrencimizden hikayeler bize ulaştı. Jüri üyelerimizin değerlendirmelerinden sonra da dereceye girenler belirlendi. Hikayeleri okuduğumuzda, imam hatipli kardeşlerimizin hayatlarını keşfetme, ilgilerini, becerilerini, gönül dünyalarındaki zenginlikleri görme fırsatı da bulduk." dedi.

Öksüz, imam hatipler üzerinde geçmişten beri süregelen bir itibarsızlaştırma operasyonunun gerçekleştirilmeye çalışıldığını ifade ederek "Diyoruz ki ‘Korkmayın, aramıza gelin. Sevgi, aşk, muhabbet nasılmış bizde göreceksiniz.’ İmam hatiplerde eğitim öğretim kalitesinin düştüğünü söyleyenler var. Eğer bu gerçek olsa böyle hikayeler ortaya çıkar mıydı, binlerce imam hatipten Türkiye dereceleri çıkar mıydı?" diye konuştu.

İmam hatip okullarının eğitimde niteliğe önem veren kuruluşlar olduğunu anlatan Öksüz, "Eğitimi sadece ve sadece sıralara ve sınıf ortamlarına hapseden bir anlayışta değiliz. Bizim eğitim anlayışımız, beşikten mezara kadar ilim tahsis etmektir. İmam hatipliler bu anlayışla imam hatipli oldular, bu anlayışla imam hatip mezuniyetinden sonra bu bayrağı taşıyorlar. Allah’a hamdolsun." değerlendirmesini yaptı.

Öksüz, yarışmaya katılanları tebrik etti.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve gençlerin ufkunun genişlemesine vesile olanlara teşekkür etti.

İmam hatipli olmanın bir misyon işi olduğunu dile getiren Altunyaldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir imam hatipli olarak bu misyonu çok iyi taşıdığını aktardı.

- "Bu projeler bizi geleceğe hazırlıyor"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da önemli tesisler inşa ettiklerini, vatandaşa hizmet götürdüklerini ancak insan yetiştirecek projelere bu hizmetlerden daha çok önem verdiklerini söyledi.

TİMAV’la gerçekleştirdikleri projelerin gelecek neslin inşası için hayati öneme sahip olduğuna dikkati çeken Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Bu projeler bizi ülke olarak geleceğe hazırlıyor. O yüzden bu projeler bizim için çok daha kıymetli, değerli. Vakıflarla ve derneklerle olan birlikteliğimizi bir kurumsal yapı içerisinde bir sisteme bağladık ve 3 yıldır bunu uyguluyoruz. Her yıl kasım ayı içerisinde, proje destek programı kapsamında bütün sivil toplum kuruluşlarımıza, derneklerimize, vakıflarımıza ‘Kimin ne projesi varsa, getirsin. Destek vereceğiz.’ diyoruz. ‘Projesi olan, fikri olan, toplumumuza değer katacak, ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak ne varsa getirin.' diyoruz. Bu konuda çok zenginiz. Bu sene 66 projeye destek veriyoruz."

Hikaye yarışmasının da bu projelerden biri olduğunu dile getiren Pekyatırmacı, böyle önemli bir projeye imza atan TİMAV'a teşekkür etti.