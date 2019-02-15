ESKİŞEHİR (AA) - Minyatür ve tezhip sanatçısı Fatma Perihan Türkçü'nün "Tezhip ve Minyatürle Türk Kültür Dünyamız" adlı sergisi açıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sazova Bilim Kültür Sanat Parkı içindeki Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılış öncesi konuşan Türkçü, Anadolu Üniversitesi bünyesinde eserlerinin sergilenmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Bilim Kültür ve Sanat Merkezinin Müdürü Doç. Dr. Mehmet Topal da Türkçü'nün eserlerini ağırlamaktan şeref duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim ecdadımızın diğerlerinden bir farkı vardı. Diğer medeniyetler de sanatı ve sanatçıyı elbette destekliyor ve koruyorlardı fakat bizim ecdadımız sanatın bizatihi içindeydiler. Bizim ecdadımız sanatçıydı. Osmanlı sarayını düşünecek olursanız, başta padişah olmak üzere herkes sanatla ilgiliydi. İşte onların eserlerinden oluşan örnekler bu sergide bir araya getirildi. Bu tezhip ve minyatür örneklerini bizimle buluşturan Fatma Hanım'a teşekkür ediyorum. Sergimiz Eskişehir başta olmak üzere tüm yerli, yabancı tüm turistlerimize açıktır."

53 eserin bulunduğu sergi, 24 Şubat'a kadar görülebilecek.