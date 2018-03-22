ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesinde çalışanlara yönelik düzenlenen "Temel İlk Yardım Uygulamaları" eğitimi tamamlandı.

Sertifikalarını alan çalışanlarını tebrik eden Başkan Fethi Yaşar, gelişmiş ülkelerde, insan sağlığına yönelik bu tip konuları, o ülkede yaşayan her vatandaşın bilmesi ve öğrenmesinin kanunen zorunlu olduğunu söyledi.

Olası bir acil durumda ilk yardımın nasıl olacağını herkesin bilmesi gerektiğinin altını çizen Yaşar, bu tür eğitimleri yaygınlaşması gerektiğini belirtti.

Eğitimi başarı ile tamamlayan 50 çalışana sertifika verildi.