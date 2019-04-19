Şoför olduğu belediyeye ikinci kez başkan seçildi

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ın Doğanşar ilçesinde, daha önce şoför olarak çalıştığı belediyeye başkan olan, görevinin bitmesinin ardından minibüs şoförlüğü yapan Halil Balık, ikinci kez bu göreve seçildi.

İlçe ile il merkezi arasında yolcu taşınan belediyeye ait minibüste ve belediye bünyesindeki diğer araçlarda şoförlük yapan Halil Balık (56), 2009 yılı seçimlerinde arkadaşlarının ısrarıyla MHP'den belediye başkan adayı oldu. Seçimleri kazanan Balık, şoför olduğu belediyede 2009-2014 yıllarında belediye başkanlığı yaptı.

2014'deki yeniden aday olduğu seçimi kaybeden Balık, belediyeden emekli olup satın aldığı minibüs ile Doğanşar ilçesi ile Sivas il merkezi arasında yolcu taşımacılığı yaptı.

31 Mart'ta yapılan seçimlerde MHP'den yeniden aday olan Balık, rakiplerini geride bırakarak tekrar bu göreve seçildi.

Şoför olarak çeşitli birimlerde çalıştığı belediyeye ikinci kez başkan seçilmenin mutluluğunu yaşayan Halil Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğanşar Belediyesinde 1992 yılında işe başladığını, kepçe, kamyon, yolcu otobüsü ve minibüsü kullandığını, 2009 yılında belediye başkanı seçildiğini anlattı.

-"Minibüsle yolcu taşırken yeniden başkan olduk"

Bir dönem görev yaptıktan sonra yeniden aday olduğu seçimleri kazanamayınca emekliye ayrıldığını aktaran Balık, şöyle konuştu:

"Belediye başkanlığım 2014 yılında bittiği zaman yolcu minibüsü aldım. Sivas-Doğanşar arası yolcu taşıdım, bu şekilde 2019 yılına kadar geldim. Her işin yeri ayrı, minibüsle yolcu taşırken yeniden başkan olduk. Başkanlık güzel bir şey ama yorucu bir iş. Hizmet edemezsen sıkıntı, hizmet ettiğin zaman mutlu oluyorsun. Vatandaş da seviniyor, başkan olarak sen de seviniyorsun. Halkın içinde olan ve halkın sevdiği birisiyim. MHP'den belediye başkanı seçildim ama siyasi kimliğimi bıraktım. Halka hizmet için varız, millete hizmet için beni seçtiler. Biz de bu milletin kölesi, hizmetkarı olacağız. Doğanşar için neler yapabiliriz, onun peşindeyiz."

Balık, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde başkan adayı olunca yolcu taşımacılığı yaptığı minibüsü satarak, parasını seçim çalışmalarında harcadığını sözlerine ekledi.