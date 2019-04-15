Şenkayalı Dadaşlar, Kurtuluş Günü'nü kutladı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, Şenkaya Köy Dernekleri Birliği tarafından, Erzurum'un Şenkaya ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Etimesgut Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe, Sağlık Eski Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Etimesgut Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Ankara'da yaşayan Şenkayalı vatandaş katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Erzurum'un Şenkaya ilçesinin tarihiyle ilgili sunumu yapıldı.

Programda konuşan Sağlık Eski Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, katılımcılardan yılda bir kez mutlaka Erzurum ve Şenkaya'ya gitmelerini istedi.

Akdağ, 15 Temmuz şehidi Oğuzhan Yaşar, Kayseri’de şehit düşen Arif Tuğ ve korucu şehit Yakup Aktuğ'un nezdinde tüm şehitler için fatiha suresini okudu.

Bugün artık" zalimlerin fırsat bulacağı bir Türkiye'nin olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurtuluş gününden beri dedelerimiz kanları ve canları ile bu vatanı bize emanet ettiler. Burada Şenkayalılarla birlikte bir kere de ben ilan ediyorum. Allah'ın izni ile bizim beraberliğimiz, birlikteliğimiz devam edecek. Bu ülkeye ve bayrağa düşman olanlara bir daha asla fırsat vermeyeceğiz. Şenkaya’yı daha gelişmiş ve huzurlu bir hale getirmek için belediye başkanlarımız gayret etmeye devam edecekler. Bizler de onlara destek olacağız. Şenkaya'da çok şehidimiz var. Çünkü Şenkaya asker ve polis yetiştiren bir ilçedir."

Şenkaya Köy Dernekleri Birliği Başkanı İbrahim Düzenli de katılımcılara teşekkür etti.

Programda Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir de birer selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Erzurum’un Şenkaya ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlama programı çeşitli etkinliklerle devam etti.

Programda ayrıca etkinliğin düzenlenmesi için destek olan firmalara plaket takdimi yapıldı.