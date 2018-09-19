SDT, ekimde 5 oyunu seyirciyle buluşturacak

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), ekim ayında 5 farklı oyunla perde açacak.

SDT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ekim ayının ilk haftasında 3'ü yeni olmak üzere 5 oyun seyirciyle buluşacak.

Yeni sezonda "Ayışığı Sirki", "Lena, Leyla ve Diğerleri" ve "Kargo" isimli oyunlar ilk kez sahnelenecek.

SDT, 2018-2019 sezonunun ilk perdesini 3 Ekim'de Muzaffer Kırıkkalp'ın yazıp yönettiği "Ayışığı Sirki" isimli çocuk oyunuyla açacak. Zehra İpşiroğlu'nun kaleme aldığı, Ayşen İnci'nin yönettiği, "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyun ilk kez 4 Ekim'de seyirciyle buluşacak.

Ekim ayının ikinci haftasında ise geçen tiyatro sezonunun beğeni toplayan ve seyredenleri güldüren "Kendime Kıyamam" isimli oyunla seyircisinin karşısına çıkacak SDT, 18-19 ve 20 Ekim'de "39 Basamak" adlı oyunuyla perde açacak.

Ayın son haftasında da Tess Berry-Hart'ın yazdığı, Aslı Önay'ın Türkçe'ye çevirdiği ve Filiz Alpgezmen'in yönettiği "Kargo" isimli oyun sahneye konulacak.

