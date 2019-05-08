Romeo ve Juliet aşklarını bu kez Congresium'da yaşayacak

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB) geçen ay başkent prömiyeri yapılan Romeo ve Juliet balesi, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 3 bin kişilik ATO Congresium sahnesinde yeniden sanatseverlerle buluşacak.

ADOB, William Shakespeare'in aynı adlı eserinden uyarlanan büyük aşk hikayesi "Romeo ve Juliet"in bale gösterimini Çaykovski'nin müzikleri eşliğinde başkentlilerin beğenisine sunmuştu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, ilk temsilinin biletlerinin satışa çıkar çıkmaz tükenmesi ve başkentlilerin yoğun ilgisi üzerine eserin ATO Congresium'da sunulmasına karar verdi. Congresium, 3 bin kişilik kapasitesiyle 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de verilecek temsile ev sahipliği yapacak.

- Büyük sahnede büyük aşk hikayesi

ADOB Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Volkan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Romeo ve Juliet'in Ankaralı sanatseverler tarafından beğenilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ersoy, seyircinin yoğun talebini karşılamak üzere eseri 3 bin kişilik Congresium sahnesine taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük bir sahnede bu aşk hikayesini sanatseverlerimizin beğenisine sunmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Seyircilerimizin 16 Mayıs akşamı sezonun son temsillerinden biri olacak eseri kaçırmamalarını tavsiye ediyorum."

- Düşman ailelerin çocuklarının büyük aşkı

Eserde, birbirine düşman iki ailenin çocukları olan ve karşılaştıkları ilk anda birbirlerine büyük bir aşkla bağlanan Romeo ve Juliet'in tüm dünyaca bilinen hüzünlü aşk hikayesi anlatılıyor.

Romeo ve Juliet'in 16 Mayıs'taki temsilinde Romeo'yu Burak Kayıhan, Juliet'i de Özge Başaran canlandıracak.