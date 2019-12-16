Son Dakika
Psikolog Bahadır Koçak, Kızılcahamam'da söyleşiye katılacak
ANKARA (AA) - Psikolog Bahadır Koçak, Kızılcahamam Belediyesinin kültür faaliyetleri kapsamında 19 Aralık Perşembe günü dinleyicilere seslenecek. Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu’ndaki söyleşide Koçak, "Stres"...
Kültür Sanat 16.12.2019, 16:30
ANKARA (AA) - Psikolog Bahadır Koçak, Kızılcahamam Belediyesinin kültür faaliyetleri kapsamında 19 Aralık Perşembe günü dinleyicilere seslenecek.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, etkinliğe tüm Kızılcahamamlıları ederken, Kızılcahamamlı Psikolog Bahadır Koçak'a teşekkür etti.
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
|İmsak
|06:17
|Güneş
|07:46
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:08
|Akşam
|17:28
|Yatsı
|18:51