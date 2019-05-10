Özel eğitim gören öğrencilerden fotoğraf sergisi

ANKARA (AA) - Başkentte, özel eğitim öğrencilerinin vizöründen yansıyan fotoğrafların yer aldığı "Birlikte Daha Güzeliz" sergisi açıldı.

Orhan Cemal Fersoy İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin çektiği 34 fotoğraftan oluşan sergi, Podium AVM'de sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Sergide, 16'sı özel eğitim öğrencisi olmak üzere 34 öğrencinin fotoğrafına yer verildi.

Özel eğitim öğrencilerine fotoğraf dersi veren ENFOD (Engelsiz Fotoğraf Derneği) Yönetim Kurulu üyesi Nazmi Alacadağlı, özel eğitim gören çocukların bu tür etkinliklerle kendilerine olan güvenin artığını belirtti.

Alacadağlı, özel eğitim öğrencilerinin bu süreç sonrasında fotoğrafa olan ilgilerinin arttığını ve bu alanda ilerlemek isteyen öğrenciler olduğunu söyledi.

Türkçe Öğretmeni Seda Aslan ise özel eğitim öğrencileri ile diğer öğrencilerin, bu etkinlikle birbirlerini daha iyi tanıyarak kaynaştıklarını ifade ederek bu tür etkinliklerle hem öğrencilerin hem de ailelerin birbirlerini daha iyi tanımasının kolaylaştığını aktardı.

Sergi, 12 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.