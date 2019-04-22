Otizmli ve serebral palsi hastası öğrencilerin 23 Nisan coşkusu

ANKARA (AA)- Orta ve ağır otizmli öğrenciler ile serebral palsi hastası öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir etkinlikle kutladı.

Otizmli öğrenciler ile serebral palsi hastası öğrencilerin eğitim gördüğü Yenimahalle’deki İller Bankası Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda 23 Nisan’a özel etkinlik düzenlendi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan etkinlik kapsamında öğrenciler, "23 Nisan", "Ata'mıza Koşalım", "Egemenlik" adlı şiirleri okuduktan sonra "Meslekler" tiyatro oyunu ile "Hayat Bayram Olsa" isimli müzikli gösteriyi sahneye koydu.

Okul Müdürü Hüseyin Şahin, bu tarz etkinliklerin çocuklar için faydalı olduğunu ve oyunların sahneye konulması için sık sık tekrar edilerek çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Şahin, "Öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde her gün düzenli olarak çalıştı. Bu çalışmalar müzik eşliğinde oldu ve her gün 4 saate yakın sürdü. Düzenli ve sistemli bir şekilde çalışıldı. Çocuklarımız etkinliğe hazırlanabilmek için sık sık tekrar yaptı." fadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda Azerbaycanlı sanatçı Azerin "Çırpınırdı Karadeniz" adlı şarkıyı seslendirdi.