Otizmli oğlundan etkilenip engellileri sosyalleştiriyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Aliye Sapmaz, 25 yaşındaki otizmli oğlundan yola çıkarak zihinsel engelli bireylerin sosyalleşmesi için mücadele veriyor.

Kırşehir Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanlığını 7 yıldır yürüten Sapmaz, zihinsel engellilerin sosyal hayatta bulunup kişisel becerilerini geliştirmelerine katkı sunma adına Halk Eğitim Merkezinden aldığı sertifikayla engelliler ve annelerine yönelik ahşap boyama kursu açtı.

Cacabey Gençlik Merkezi'nde 25 engelliye ve annelerine eğitim veren Sapmaz, bu işi haftanın 3 günü büyük memnuniyet duyarak yaptığını söyledi.

Engelli bireyleri Allah'ın lütfü olarak gördüğünü belirten Sapmaz, "Hiçbir anne engelli çocuğu olsun istemez. Bu çocukları da diğer çocuklardan ayırmamak lazım. Benim iki oğlum var. Allah ikisini de bana bağışlasın ama otistik oğlum Ali'ye düşkünlüğüm daha çok. Çünkü o özel bir çocuk. Oğlumdan empati kurduğum için özel çocuklara daha çok ilgi duydum. O nedenle ben bu çocuklara daha çok sahip çıkmak istedim." diye konuştu.

Asıl engelin kafalarda olduğunu vurgulayan Sapmaz, zihinsel engelli bireylerin sosyal ortamlarda bulunması gerektiğine dikkati çekti.

Sapmaz, "Buraya katılan çocukların birçoğu buna oğlum da dahil, haftanın 5 gününü dolu dolu geçiriyor. Okullara, el beceri kurslarına, tiyatrolara, gezilere, spora, gündüz bakımevlerine ve rehabilitasyon merkezlerine gidiyorlar. Bizim çocuklar ile hiç sosyal ortamı olmayan zihinsel engelli bir bireyi karşılaştırdığımızda aradaki farkı görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.



