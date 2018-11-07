ANKARA (AA) - Türkiye'deki Latin Amerika ve Karayip ülkeleri büyükelçiliklerinin Ankara'da düzenlediği 2. Latin Amerika ve Karayip Filmleri Festivali kapsamında Arjantin yapımı "Gözlerindeki Sır (El secreto de sus ojos)" filminin gösterimi yapıldı.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılan festivale, çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi, davetli ve sinemasever katıldı.

Festivalde, bir cinayetin konu alındığı Arjantin yapımı, Oscar ödüllü "Gözlerindeki Sır" isimli film izlendi.

Festivalin bu akşamki bölümünde ise Şili ve Kolombiya'dan 2 film gösterilecek.

Başkentte 4 Kasım'da Brezilya'dan bir filmle açılışı yapılan festivalde, 11 Kasım'da Küba, Meksika ve Peru, 21 Kasım'da ise Venezuela ve Kosta Rika'dan filmler izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamında 9 ülkeden 9 film, seyircilerin beğenisine sunulacak.











