"Operanın Sevgilileri" sahnede buluşacak

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Devlet Opera ve Balesi (DOB), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde genç solistlerin de katılımıyla Türk operasının unutulmaz isimlerinin anılacağı, "Operanın Sevgilileri" konseri düzenleyecek.

DOB Genel Müdürü Murat Karahan'ın genel sanat yönetmenliğinde düzenlenen "Operanın Sevgilileri" konseri, Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Konserde Karahan da kendisini yetiştiren hocası tenor Prof. Pekin Kırgız ile sahneye çıkacak.

Konserin provaları sırasında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Karahan, alışılagelmişin dışında bir sevgililer günü konseri yapacaklarını, bu konserde "operanın sevgililerini" anacaklarını dile getirdi.

Karahan, "70 yıllık köklü bir opera geleneğimiz var. Operayı bugünlere getiren yerli sanatçılarımıza bir vefa örneğini naçizane göstermeye çalışarak; videolarını bulduklarımızın videolarını, seslerini bulduklarımızın seslerini, hiçbir görüntüsünü bulamadığımızın isimlerini sahneye taşıyacağız. Operamızda bugüne kadar görev yapmış solist büyüklerimizi, kaybettiklerimizi ve hayatta olan ama emekli olmuş, bugün sahnelerde olmayan bütün sanatçılarımızı bugün burada anacağız. Aynı zamanda genç solist arkadaşlarımız da canlı performans sergileyecekler." dedi.

Konserde Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri sırasında kendisini yetiştiren hocası, opera sanatçısı, tenor Prof. Pekin Kırgız'ın da sahne alacağını belirten Karahan, "Bugünlere gelmemde çok yeri olan, adeta ikinci babam gibi sevdiğim, değer verdiğim Pekin Hocam, 16 yıl aradan sonra bizlerle opera sahnesinde olacak. Çok bir heyecan, büyük bir gurur." diye konuştu.

Karahan, operanın duayenlerinden Erol Uras, sahne dersleri aldığı Gürçil Çeliktaş ve emekli sanatçıların da izleyici olarak katılacağı konserin sonunda, dinleyenleri bir de sürprizin beklediğini dile getirdi.

- "Hocamla ilk kez sahnede yer alıyorum"

Pekin Kırgız'ın Türk opera tarihinin gelmiş, geçmiş en büyük tenorlarından olduğunu belirten Karahan, "Ustam, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da temsiller yapmış, muazzam bir sese, tekniğe ve müzikaliteye sahip." ifadesini kullandı.

Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrenebileceğim en doğru kişiden öğrendim şarkı söylemeyi. Allah da bana çok önemli bir kariyer nasip etti Avrupa'da. Bu konserin benim için bir diğer önemi; ben operaya girdiğim yıl Pekin hocam emekli olmuştu. Ben hocamla sahnede bir kez bile yer alamadım. Hocamla ilk kez sahnede yer alıyorum. Bu benim için başka bir heyecan, başka bir duygu."

Sanat hayatında 900'ün üzerinde konserde opera icra etmiş Pekin Kırgız da böyle bir çalışmada yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yıllar sonra sahneye çıkacak olmanın verdiği heyecanı anlatmanın zor olduğunu söyleyen Kırgız, "16 yıl ara verdikten sonra kolay değil sahnede olmak. Hani bazen hasta oluyoruz sonra kalktığımızda yürümeyi unutabiliyoruz. Ben konservatuarda öğrencilerle arada sırada sesime bakıyorum, söylüyorum. Bugün sesimi değil, herkesten cesaretimi alkışlamalarını bekliyorum." diye konuştu.

Kırgız, sesini korumak için hala çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim mesleğimiz öyle bir şey ki uzun yıllar şarkı söylemek için bu işe kara sevdalı olmanız lazım. Yalnız aşk yetmez, kara sevdalı olacaksınız. Öğrencilerime derste şunu derim, insan 90, 100 yaşına kadar yaşayabilirse, bu sürede gülebiliyorsa, yürüyebiliyorsa, şarkı da söyleyebilir. Bunu hep öğrencilerime söylerim. Bunun bir örneğini sahneye çıkarak göstereceğim."

- "Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti"

Kırgız, öğrencisi Murat Karahan ile aynı sahnede olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Murat Karahan, dünyaca ünlü bir tenorumuz. Fakat dünya çapında tenor olmak Murat Karahan'ın özelliklerini taşımaz. Onun gerçekten kocaman bir yüreği var. Sevgi, şefkat dolu, kadirşinas bir insan." dedi.

Konserde isimleri okunarak ya da görsellerine yer verilerek anılacak operacılara geçmişte biraz vefasızlık yapıldığını belirten Kırgız, bu sanatçıların bazıları ile aynı sahneyi paylaştığını, hazırlanan videoyu izlerken hayatının film şeridi gibi gözünün önünden geçtiğini, heyecanlandığını dile getirdi.

Kırgız, "Murat Karahan'a teşekkür ediyorum. Onun hatırı olmasa ben buraya gelmezdim. Ben zirvede bıraktım şarkı söylemeyi. Herkes beni o halimle hatırlasın istedim. Ama Murat beni o kadar samimi bir şekilde çağırdı ki 'Hocam a bile deseniz çok mutlu oluruz' dedi. Geldim ve çok mutluyum." diye konuştu.

- Yıldızlar geçidi

Konserde Murat Karahan'ın konservatuardaki bir diğer hocası Suna Korad ile Leyla Gencer, Seyit Ahmet Yıldız, Sabahat Tekebaş, Yıldız Tumrul, Müfide Özgüç, Gölge Şekeramber, Keriman Davran, Yalçın Davran, İsmet Kurt, Işık Kurt, Aydın Gün, Ayhan Baran, Mete Uğur, Nilgün Akkerman gibi duayen sanatçıların videoları, fotoğrafları ve seslendirdikleri eserler sinevizyon aracılığıyla paylaşılacak.

Murat Cem Orhan'ın ADOB orkestrasını yöneteceği konserde, Mehlika Karadeniz Bilgin, Seda Aracı Ayazlı, Ezgi Karakaya, Aykut Çınar, Cem Beran Sertkaya, Şafak Güç da solist olarak eserler seslendirecek.

Gaye Alacacı'nın da anlatıcı olarak yer alacağı konser, bugün akşam Opera Sahnesinde seyirci ile buluşacak.