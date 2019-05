Nefislerini 'Allah'ın evi'nde itikafla terbiye ediyorlar

ANKARA (AA) - Bir mescitte ibadet niyetiyle belli kurallara uyup dış dünyayla ilişkileri asgari düzeye indirerek kişinin kendisiyle baş başa kaldığı "itikaf", modern hayatın yoğunluğu içinde nefis terbiyesi ve ibadetine yeteri kadar zaman ayıramayan Müslümanlar için ramazanın ayrılmaz parçası oluyor.

Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adab içinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf", ramazanın son 10 gününde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 11 bin 216 camide ifa ediliyor

Ramazanın manevi ikliminden yararlanmak ve Kadir Gecesi'ni tam olarak idrak edebilmek adına da önem taşıyan itikaf, bu yıl ramazanda 11 bin 216 camide ifa ediliyor.

Bu kapsamda Ankara genelinde 344 caminin kapıları, önceki gün itikaf için açıldı.

İtikafa girmek için Başkentin önemli sembollerinden Kocatepe Camisi'ne gelen gencinden yaşlısına birçok Müslüman, nafile ibadetler yapıp ardından Kur'an-ı Kerim okuyarak Allah'ı tefekkür ve zikir ediyor.

Camide uyuyabilmek için yastık ve battaniyelerini evlerinden getiren vatandaşlar,Diyanet Vakfınca avluda kurulan iftar çadırından yemek, caminin abdesthanesinden ise duş ihtiyacını gideriyor."İnsan, maneviyat olduktan sonra açlık bile hissetmiyor"

Kocatepe Camisi'nde, dördüncü kez itikafa giren ve bu ibadeti yerine getirenlerin en yaşlısı olan Enver Yıldırım (64), AA muhabirine yaptığı açıklamada, namaz kıldığını, Kur'an-ı Kerim, fıkıh, hadis okuduğunu ve Allah'ı zikrettiğini belirtti.

İtikafın, maddi dünyayla irtibatın kesilip nefsin terbiye edildiği güzel bir ibadet olduğunu dile getiren Yıldırım, "İftar yemeğini zaten çadırdan getiriyorlar. İnsan, maneviyat olduktan sonra açlık bile hissetmiyor." diye konuştu.

"İlk kez itikafa girdim"

Camide itikafa girenlerin en genci olan, üniversite mezunu 26 yaşındaki Alper Gül ise iki hafta önce işten çıktığı için boş vaktini değerlendirmek adına önce bu ibadetle ilgili araştırma yaptığını söyledi.

Bu yıl ilk kez girdiği itikaf için büyük heyecan duyduğunu vurgulayan Gül, "Çünkü önemli bir sünnet, büyük bir istifade. Belki de bir sene boyunca yapamayacağımız ibadetleri, 10 gün içinde hem de böyle bir manevi iklimde değerlendirme fırsatı var." diye konuştu.

"Sadece ahirete yönelik muhabbetler oldu"

İtikaf sırasında Kur'an-ı Kerim ve salavat okuma, kaza namazı kılma ve Allah'ı zikretme gibi ibadetlerini bir çizelgeye not aldığını anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Kendime Kur'an-ı Kerim programı çizdim. Okuyabildiğim kadar her namazdan önce bir cüz, her namazdan sonra bir cüz. Günde toplam 10 cüz. 3 günde bir hatim yapmayı düşünüyorum. Kadir Gecesi'nde inşallah duasını yapacağım. Yastığımız ve battaniyemizi evden getiriyoruz. İftar için zaten burada çadır var. Çadırdan iftariyelik alıyoruz. Sahur için ise sağ olsun ağabeylerimiz ufak tefek şeyler getirmiş ama ben sefer tası getirdim. İftarda biraz fazla yemek alıyoruz ki gece sahuru yapalım. Şu an için sayımız 10-15 arası. Buradaki ağabeylerle daha dün tanıştım. Dünyalık hiçbir maksat, sohbet, muhabbet hasıl olmadı. Sadece ahirete yönelik muhabbetler oldu."