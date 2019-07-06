Nallıhan'da

ANKARA (AA) - Nallıhan ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek "Uluslararası İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali"nin hazırlıkları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 22-24 Ağustos'taki festivalde çeşitli kültür etkinliklerine, sergi ve söyleşilere yer verilecek.

Ayrıca, festival kapsamında düzenlenecek yarışmaya katılmak isteyenlerin, "ipek ve oya tasarımlarını" hikayelerini de yazarak Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne 6 Ağustos günü mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekiyor.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin bu yıl daha görkemli geçmesi için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Uluslararası nitelikte düzenlenen festivale yurt dışından da çok sayıda halk oyunu ekibini davet ettiklerini belirten Öntaş, "Festival süresince sokaklar rengarenk olacak. Her sokakta bir kültür etkinliği olacak. Halk oyunları gösterilerde bulunacaklar. Başkentlileri ve Nallıhan'ın çevresinde bulunan tüm komşu ilçe vatandaşlarını festivale bekliyoruz." dedi.