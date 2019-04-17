Milli Mücadele'nin 100'üncü yılında genç tasarımcılara ödül

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve Milli Mücadele'nin 100'üncü yılına ithaf edilen "Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması"nı kazananlar belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak üzere bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Milli Mücadele'nin 100'üncü yılına ithaf edilen afiş tasarım yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verilecek.

"Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması"nda, seçici kurulun 365 afiş tasarımı üzerinden yaptığı değerlendirmede, 50 çalışma için toplam 115 bin lira para ödülü dağıtılacak.

"2019 Milli Mücadele'nin 100. Yılı: Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı ve Kongreler" konulu yarışmada başarı ödülüne layık görülen 10 öğrenciye 7'şer bin lira ve başarı belgesi verilecek.

Mansiyon ödülüne layık görülen 10 öğrenci 3'er bin lira, sergileme ödülü alan 30 öğrenci de 500'er lira ve başarı belgeleriyle ödüllendirilecek.

Akademisyenler ile Bakanlık temsilcisinden oluşan seçici kurulun belirlediği 50 afiş tasarımı için bu yıl içerisinde sergi düzenlenecek. Bakanlık, serginin tarihi ve yerini daha sonra ilan edecek.

- 10 kişiye mansiyon ödülü

Yarışmada, Melih Saner Küldöken, Ramazan Çufadar, İlhami Diksoy, Cumhur Coşkun, Zeynep Adatepe, Resul Ay, Tuğba Kalkan, Taha Bekir Murat, Ali İhsan Lüle ve Selin İlgün başarı ödülü aldı.

Mansiyon ödüllerine Dilara Cevahir, Kadir Aktürk, Murat Şeker, Samet Adaş, Ercan Makreş, Mehmet Salih Kızılkaya, Sercan Filiz, Yağmur Yıldız, Berkay Taş ve Su Çizgen layık görüldü.

Ahmet Tarık Keleş, Ayşe Su Altuntaş, Büşra Bekaroğlu, Engin Çelik, Hüseyin Uzuntaş, Melik Metin, Nazım Ekrem Demirkapu, Ümit Bayırlı, Volkan Hoşcan, Berkay Polat, Berrah Malkoç, Carilla Karahan, Değer Gümüşkaya, Mine Kıyamçiçek, Ekrem Eralp Üstün, Özlem Yıldırım, Mehmet Tütüncü, Simay Bahçıvan, Sinem Sever, Gökhan Alp Aktaş, Çağatay Erten, Emre Furkan Mutaf, Damla Taşdelen, Ezgi Şen, Hikmet Özgür Örücü, Mustafa Can Alacı, Anıl Sarıkavak, Caner Elmalı, Mert Bağçiçek ile Rümeysa Ada ise yarışmanın sergi ödülünü almaya hak kazandı.