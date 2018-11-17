Kur'an-ı Kerim okumak için okuma yazma öğreniyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan ve 5 yıllık mücadele sonucunda ilik kanserini yenen 67 yaşındaki İsmigül Çiftçi, Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuma hayalini gerçekleştirmek için okuma yazma kursuna katıldı.

Kaman Halk Eğitim Merkezinde açılan kursa başlayan Çiftçi, Arapça olarak okuyabildiği Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini anlayarak okuyabilmenin heyecanını yaşıyor.

Bir çocuk, iki torun sahibi İsmigül Çiftçi, 5 sene savaştığı ilik kanserini yenince Kur'an-ı Kerim okuyabilmek için camide açılan kursa katıldı. Kurstan sonra umre ziyareti için kutsal topraklara giden Çiftçi, Kur'an-ı Kerim'de ne anlatıldığını merak etmeye başladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğini televizyondan öğrenen Çiftçi, en büyük hayaline kavuşmak için okuma yazma kursuna başladı.



Kendisi gibi okuma yazma bilmeyen 65 yaşındaki kardeşi Suna Çavuş'u da yanına alarak Halk Eğitim Merkezinin yolunu tutan Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 67 yaşında okuma yazma öğrenmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamını okuyabilmek için okuma yazma öğrenmek istediğini belirten İsmigül Çiftçi, şöyle konuştu:

"Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak okumayı öğrendim. Sonra dua ettim 'Allah'ım bana umreye gitmeyi nasip et' diye. Umreye de gittim. İyileştim sağlığım, sıhhatim yerine geldi. Arapça olarak Kur'an-ı Kerim'i okuma yazmayı ilerlettim ama içinde ne yazdığını çok merak ediyordum. Onun için okuma yazma kursuna başladım."

Daha önce okuma yazma kursuna iki ay devam ettiğini anlatan Çiftçi, "O zaman haftada iki gün geliyorduk. Tam öğrenemedim. Şimdi haftanın beş günü gelip devam ediyoruz. Bu dönem geçen döneme göre daha az kişi katıldı. Allah devletimizden, başkanımızdan razı olsun. Bize, bir kişi bile gelse kursu açacaklarını söylediler. Öğretmenimiz çok güler yüzlü. Bizimle çok güzel ilgileniyor. Hevesliyim inşallah iyice öğrenmeden bırakmayacağım." dedi.

- 67 yaşından sonra öğrendi



Okuma yazma öğrenmeye başlayınca cesaretinin de arttığını vurgulayan Çiftçi, "Beş sene kanser tedavisi gördüm. Hastaneye yanımda biri olmadan gidemezdim. Dolmuşa binemezdim. Eskiden yazılar bana küstü, yüzüme bakmazdı. Şimdi öyle değil. Çarşıda, pazarda ne görsem okumaya çalışıyorum. Yazılar 67 yaşından sonra yüzüme güldü." diye konuştu.

Kursa Yelek köyünden gelip kardeşi ile aynı masayı paylaşan Suna Çavuş da okuma yazma kursunun başladığını ablasından duyduğunu söyledi.

Kursa köyden geldiği için zorlandığını ifade eden Çavuş, okuma yazmayı öğrenmek istediğini bunun için de kursa devam edeceğini kaydetti.