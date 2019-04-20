Küçük hanımlarla küçük beyler tiyatroda buluşacak

ANKARA (AA) - "Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali", bu yıl 15'inci kez minik sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festivalde dünyadan ve Türkiye'den önemli çocuk oyunları sergilenecek.

Konuk tiyatro grupları, DT sanatçıları, yöneticileri ve farklı okullardan gelen yüzlerce minik sanatseverin 24 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de Anıtkabir'i ziyareti ve saygı duruşuyla başlayacak festival, DT Macunköy Tesisleri’nde düzenlenecek açılış töreni ve birbirinden farklı açık hava etkinlikleriyle devam edecek.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan yola çıkılarak hazırlanan festivalle tiyatro sanatına katkıda bulunmak, Türk tiyatrosunun dünya çocukları yoluyla yurt dışına açılımını sağlamak ve yurt dışında bu daldaki gelişmeleri takip etmek amaçlanıyor.



- Festival 205 temsille rekora imza atacak



Türkiye’den 14, yurt dışından 10 olmak üzere toplam 24 farklı oyunun sergileneceği festivalde, 11 farklı sahnede 205 temsil verilerek festival tarihinin rekoru kıralacak.



Festivalde bu yıl Romanya'dan 'Ateş Kuşu' ve 'Ejderha', Arjantin'den 'Mandragora Sirki', Kazakistan'dan 'Asya'nın Renkleri', İsviçre'den 'Prof. Vakarmov'un Sihirli Kabini', KKTC'den 'Tilki ile Kirpi', Bulgaristan'dan 'Doğmamış Kız', Hırvatistan'dan 'Wanda Lavanda', Rusya'dan 'Dinazor İgu' ve Almanya-Romanya ortak yapımı 'Leke' oyunları çocuklarla buluşacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu, 'Tembel Memiş'i, 'Altın Kız'ı, 'Mavi Kuş'u, 'Midas’ın Altınları'nı ve ‘Papağan Kaçtı'yı, İstanbul Devlet Tiyatrosu, 'Narnia Günlükleri'ni ve 'Bir Nefes Dede Korkut'u’, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 'Çizmeli Kedi'yi, Antalya Devlet Tiyatrosu, 'Bremen Mızıkacıları'nın Hikayesi'ni, Sivas Devlet Tiyatrosu, 'Ayışığı Sirki'ni, Trabzon Devlet Tiyatrosu, 'Sihirli Lamba'yı, Erzurum Devlet Tiyatrosu, 'Dünyanın Eski Zamanlarında'yı, Van Devlet Tiyatrosu 'Mikrobik ile Gribik'i ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tiyatroları 'Küçük Kara Balık'ı minik sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Festivalde ayrıca kukla, gölge oyunu, dans tiyatrosu, opera ve bale, müzikal gibi farklı tekniklerin kullanıldığı çocuk oyunları, atölye çalışmaları gibi etkinlikler de gerçekleştirilecek.

- Festival coşkusu tüm çocukları saracak

DT, festivalin coşkusunu her çocuğun yaşayabilmesi için sosyal sorumluluk alanında önemli adımlar atacak. Bu kapsamda, 'Klinik Palyaçolar' hastanelere gidecek ve burada yatan çocukları umudun ve mutluluğun pozitif gücüyle buluşturacak.

'Adım Adım Tiyatro Etkinliği’ de festivalde gerçekleştirilecek bir başka sosyal sorumluluk projesinde, çocuklar, sahnede yapılan provayı ve usta oyuncuların rol çıkarma çalışmasını izleyecek, rejisör olarak oyunu yönetecek.



Ankara Devlet Tiyatrosu Serebral Palsili Çocuklar Derneği'nin sahneye uyarladığı 'Hayal Ettiğin Gibi' adlı oyunu da festival kapsamında tiyatroseverlerle buluşturacak. Serebral Palsili çocukların sahneleyeceği oyun farkındalık yaratacak.



Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği "Sahne Sırası Sende Gençler Arası Tiyatro Yarışması"nda finale kalan "Digital Tiyatro" grubu, “Örme Duvar Vicdanının Sesine” adlı oyunla festivalde minik tiyatroseverleri selamlayacak.



- Festivali bugüne kadar 300 bin çocuk izledi



Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali, geçtiğimiz 14 yılda 50 farklı ülkeden 134 farklı yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı binden fazla sanatçıyı ağırladı.



Festivalde, Türkiye’den özel tiyatrolar, şehir tiyatroları ve DT'nin sahnelediği oyunlar da dahil toplam 294 oyun ve bin 29 temsil gerçekleştirildi. Sahnelenen oyunları bugüne kadar 300 bin çocuk izledi.

Festival programıyla ilgili detaylı bilgiye www.devtiyatro.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.