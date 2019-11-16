Son Dakika
'Kraliçe Lear' belgesel filmi Mersin'de izleyiciyle buluştu
Yönetmen Pelin Esmer'in, Arslanköylü tiyatrocu kadınların turnelerini anlattığı belgesel filmi "Kraliçe Lear"ın Mersin galası yapıldı.
Kültür Sanat 16.11.2019, 22:08
MERSİN (AA) - Forum Mersin'deki bir sinemada yapılan gösterime Esmer ile film ekibi de katıldı.
Seyircilerden alkış alan 1 saat 24 dakikalık belgeselin ardından sahneye çıkan Esmer, eserde emeği geçenlere teşekkür etti.
Oyuncular ve yönetmen, seyircilerin sorularını da yanıtladı.Shakespeare'in "Kral Lear"ı "Kraliçe Lear"a dönüştü
Mersin'in Arslanköy Mahallesi'nde yaşayan kadınların, Shakespeare'in "Kral Lear" oyunundan yola çıkılarak "Kraliçe Lear’e dönüştürülen tiyatro oyunu, köy köy dolaşarak sahnelemesini anlatan belgesel filmin çekimleri de Mersin'de yapıldı.
Vizyona 15 Kasım'da giren eser, 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde 3 dalda ödül kazanmıştı.
7°
açık
Namaz Vakti 16 Kasım 2019
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:31
|İkindi
|15:11
|Akşam
|17:34
|Yatsı
|18:54