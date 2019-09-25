Kapadokya'da yeni aktivite: Klasik otomobil turu

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da sıcak hava balonu, ATV araçları ve atlarla düzenlenen turların yanı sıra bölgede son bir yılda artan klasik otomobiller, günün her saatinde turistlere hizmet sunuyor.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı araziyi birbirinden ilginç görünümdeki klasik araçlarla gezmek isteyen turistler, Kapadokya'nın masalsı güzelliğiyle bütünleşen rengarenk araçlarla fotoğraf çektiriyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla bölge semalarına yükselen sıcak hava balonlarını fonda kullanmak isteyenler için gün doğumunda tura başlayan klasik otomobiller, gün batımına kadar balayı çiftleri başta olmak üzere meraklılarına gezinti imkanı sunuyor.

Sahibi olduğu klasik otomobille turistlere yönelik tur düzenleyen Mehmet Teke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapadokya'da yaklaşık 70 klasik aracın hizmet sunduğunu belirtti.

Bölgeyi ziyaret eden Uzak Doğulu turistlerin, acentelere klasik otomobillerle fotoğraf çektirmek istediklerine yönelik taleplerini sıkça iletmeleri üzerine bu yönde çalışma başlatıldığını anlatan Teke, Kapadokya'nın son yıllarda manzarasının yanı sıra çeşitli tur aktiviteleriyle de tanınır hale geldiğini dile getirdi.

"Misafirlerimizi klasik otomobillerle balon kalkış alanına getiriyoruz"

Teke, ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Klasik araçlar son dönemde Kapadokya'da çok büyük rağbet gördü. Bunu aslında bize, Uzak Doğulu turistler teklif etti. Klasik otomobil aklımızda yoktu ama turistlerin talebi farklı bir pazar oluşturdu. Böylelikle gelen talebi karşılamak için firmalar çalışma yaptı. Balonların uçuş yaptığı alanlarda fotoğraf çektirmek isteyenlere yönelik tur düzenleniyor. Misafirlerimizi otellerden alıp klasik otomobillerle balon kalkış alanına getiriyoruz. Turistler, bazen kendileri fotoğraf çekiyor bazıları profesyonel fotoğraf ekibi ile anlaşıp araçlarda fotoğraf çektiriyor. Balonların uçuş güzergahına göre onları takip edip farklı alanlarda klasik arabalarla fotoğraf çektirmelerine imkan sağlıyoruz. Günün farklı vakitlerinde olduğu gibi gün batımında da bu tura ilgi gösteriyorlar. Tur ücretleri araç başına süresine göre 650 lira ile bin lira arasında değişiyor."

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2019, 15:47