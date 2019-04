Hukuka adanan bir ömür: Ali Fuat Başgil

- Türk hukukçuları arasında en çok eser veren isimlerden Ordinaryüs Profesör Ali Fuat Başgil, özellikle 27 Mayıs darbesine karşı sergilediği dik duruş ile de siyaset sahnesinin unutulmaz isimlerinden oldu - Başgil'in bir başucu kitabı niteliği taşıyan "Gençlerle Baş Başa" eserindeki görüşleri bugün de her alanda yol gösterici olmaya devam ediyor - Başgil'in "Gençlerle Baş Başa" kitabından tavsiyeler: - "Çalışmak için müsait gün ve saat bekleme. Bil ki her gün ve her saat çalışmanın en müsait zamanıdır. Çalışmak için müsait yer ve köşe arama. Bil ki her yer ve her köşe çalışmanın en müsait yeridir"