HÜ'deki arkeolojik kazı alanı Başkentli öğrencileri bekliyor

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - Hacettepe Üniversitesinde (HÜ) oluşturulan arkeolojik kazı alanı, lisans öğrencilerine ilk kazı deneyimini yaşatmanın yanı sıra ilk ve ortaokul öğrencilerini de arkeolojiyle tanıştıracak.

Beytepe kampüsünde kurulan ve Kampüsanat etkinliği kapsamında dün açılışı yapılan arkeolojik kazı alanı, lisans öğrencilerine uygulamalı ders yapma olanağı sağlıyor.

Üniversite ile toplumu buluşturmayı amaçlayan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, söz konusu alanın, Ankara'daki ilk ve ortaokul öğrencilerince de kullanılması için çalışma başlattı.

Rektör Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arkeoloji Bölümünce kampüs içinde bir kazı alanı oluşturulmasını "yaratıcı bir fikir" olarak değerlendirdi.

Akademisyenlerin topluma dokunmasının önemine işaret eden Özen, "Toplumun eksiklikleri ve ihtiyaçları hakkında akademisyenlerin, üniversitelerin çözüm üretmesi, yol göstermesi lazım. Üniversiteler bilim için bilim yapmanın yanında toplum için de bilim yapan kuruluşlar olmalıdır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bu amaçla oluşturulan kazı alanının sadece üniversite öğrencilerine değil tüm Ankaralılara fayda sağlamasını istediklerini belirten Özen, "Ankara'daki ilk ve orta öğretim kurumlarıyla görüşmeler yapacağız. Okullar haftada bir gün Arkeoloji Bölümünün yüksek lisans öğrencilerinin refakatinde kazı ne demektir, niye yapılır bunu yaşayarak öğrenecekler." dedi.

Amaçlarının arkeoloji gibi önemli bir konuda farkındalık yaratmak ve küçük yaştaki çocukların ilgisini bu tarafa çekebilmek olduğunu vurgulayan Özen, "Çocuklara kültürlerin tarihinin çok uzun olduğunu, bizden önce çok değişik kültürlerin bu ülkede, bu coğrafyada yaşadığını anlatmak istiyoruz." diye konuştu.

- "İlk kazı deneyimlerini kampüste yaşayacaklar"

Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sevinç Günel de eğitim programlarında teorik derslerin yanı sıra kazı tekniği çizim dersleri ve kültür tabakalarının tespiti gibi uygulamalı dersler olduğunu söyledi.

Hayata geçirilen kazı uygulama alanıyla arkeoloji lisans öğrencilerinin ilk kazı deneyimini kampüs içinde yaşayacağını anlatan Günel, kazılardan çıkan eserlerin sergilenmesi için de müze alanı oluşturduklarını kaydetti. Günel, "Kazı alanı ve eserlerin sergilenmesini bir arada yapmaya çalıştık." dedi.

Her yıl bir tema belirleyeceklerini aktaran Günel, bu yılki temanın "Hitit arkeolojisi" olduğunu kaydetti.