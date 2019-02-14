ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Avcılar Mahallesi Kurs Merkezi kursiyerlerini ziyaret etti.

Yaşar, çeyiz ürünleri, giyim, iğne teknikleri, tel kırma, iğne oyası, örgü, bilgisayar işletmenliği, cilt bakımı, ahşap boyama, taş bebek ve resim kurslarında eğitim alanlarla sohbet etti.

Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Yaşar, yetkililerden bilgi aldı.

Yaşar, YENİMEK kurslarının meslek edinme ve hobi dışında Yenimahalle'de birlik, beraberlik ve dayanışmayı da güçlendirme gibi bir görev üstlendiğine dikkati çekti.

Kursiyerlerin kimisinin meslek, kimisinin de hobi edindiğini ifade eden Yaşar, "Aynı zamanda kurslarımızla yeni arkadaşlıklar kuruyorsunuz. Komşuluk ilişkileriniz geliştiriyorsunuz. Buradan öğrendiklerini uygulayarak güzel şeyler üreten, satan ve bu sayede aile bütçesine katkı sağlayan vatandaşlarımız var. Bunlar bize gurur veriyor." diye konuştu.

Yenimahalle Belediyesi'nin hizmet anlayışının insan odaklı ve ihtiyaca göre olduğunu anlatan Yaşar, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğim günden beri Yenimahalle'nin gelişmesi, güzelleşmesi için çalışıyorum. Bunları yaparken de önceliğimiz sizlersiniz. Sizlerin beklentileri, sizlerin mutluluğu bizim için önemli. Bu yüzden eğitimden sanata, kültürel etkinliklerden spor aktivitelerine kadar üretilen her projede sizleri ön planda düşünerek hareket ediyoruz."