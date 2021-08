Hacı Bektaş Veli ’İnsanlığın Özü, Pir Veli’nin Sözü’ temalı etkinlikle anıldı

Anadolu irfanının sönmeyen ışığı Hünkar Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yıl dönümünde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde Nevşehir’de uluslararası katılımlı törenlerle anılıyor.

Türkiye’nin önerisi ve üye diğer ülkelerin de destekleriyle 2019 yılında UNESCO 40. Genel Konferansı’nda alınan kararla, Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. yıl dönümü, Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü ve Ahi Evran’ın doğumunun 850. yıl dönümü UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan genelgeyle de 2021 yılı Hacı Bektaş Veli Yılı olarak ilan edildi. Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla “Bir Velinin Varisiyiz Mirasımız Aşktır Bizim” temasıyla düzenlenen anma etkinlikleri büyük ses getirdi. Bakan Ersoy, yıl boyunca yaptığı konuşmalarda Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’da barış ve kardeşliği tesis ettiğini, onun mirasına sahip çıkmanın ise herkese düşen bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Bu yıl da Cumhurbaşkanı tarafından 2021 yılının Hacı Bektaş Veli Yılı ilan edilmesinin ardından bir genelgeyle tüm illerde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde Hacı Bektaş Veli’nin öğretilerinin anlatılacağı etkinlikler düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bakan Ersoy, "Bu etkinlikler milli ve manevi değerlerimizin yeniden idraki ve ilanıdır. Hacı Bektaş Veli’nin, ’Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ çağrısına karşı milletçe sunduğumuz sözümüzdür. Kardeşliğimizin, daim ve derin kalacağının teminatıdır. Anadolu topraklarında yeşerttiğimiz bu irfanın, başka kültürlere, başka toplumlara yol göstermesi için beslediğimiz umuttur" ifadelerini kullandı. Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. Yılı Anma Etkinlikleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde düzenlenen sempozyumla başladı. Sempozyum öncesinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in katılımıyla Ehli Beyt ve Hat Levhaları Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Törende ayrıca Merkez Kütüphanesi’ne Hacı Ahmet Yesevi ismi verildi. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Bektaşi Gülbangı okundu ve ardından Kültür Turizm Bakanlığı Hacı Bektaş Semah Topluluğu semah döndü. Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ve uluslararası camiadan akademisyenler katıldı.

“Hacı Bektaş Veli, 750 yıl öncesinden günümüze ışık tutuyor”

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye’nin birçok şehrinde meydana gelen orman yangınlarına değinerek, “Son bir haftadır ülkemizde ciddi yangınlarda mücadele ediyoruz. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte bakanlığımızın tüm ekibi Ege bölgesinde. Geçen hafta başlayan yangınlar münasebetiyle Marmaris’te idik. Millet olarak içimiz yanıyor. O ana kadar “Can yanar” denince kendi canımı düşünürdüm ama şimdi başkalarının canı yandığında da canım yanıyor. Her bir ağaç bir can. Nasıl yandı içimiz. Hacı Bektaşi Veli’nin sözünü anımsadım: “Dostumuz ile yaralanıp kanarız” Dostumuz sadece insanlar değil bu eko sistem içinde ne varsa dostumuz ve dostlarımızın acısı içimizde. Her nefeste aşk ile Allah’ı anarız. Birlik olmak lazım. Eren olabilmek için hem insanlar arasında hem de kainatın arasında birlik olmak lazım. Hacı Bektaş Veli’yi Hak’ka yürüyüşünün 750. yılında kendisini rahmetle anıyoruz” dedi. Hacı Bektaş Veli’nin 4 kapı 40 makam felsefesini de anlatan Demircan, “Hünkar, içinde geçtiğimiz döneme de 750 yıl öncesinden ışık veriyor. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” diye konuştu.

“Hacı Bektaş Veli’nin mirasına sahip çıkmak asli görevimizdir”

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise, “Hacı Bektaş Veli’nin öğretisi bir olmayı, insanı sevmeyi, insan sevgisini, adalet ve hoşgörüyü temsil ediyor. Türk kültürü kendi kültürel değerlerinin aktarılmasına önemli değerler atfetmiş pek çok kişilik yetiştirdi. Saygı ile anılan bir önder konumundadır. Mirasına, kültürüne, felsefesine sahip çıkmak ve aktarmak asli görevlerimizdendir. Barış ve kardeşliğe davet eden Hacı Bektaş Veli’nin bu topraklarda yeşermiş olması ve hala yaşaması bizler için gurur vesilesidir” dedi.

“Hünkar, insanlığı kardeşliğe davet etmiştir”

Açılışta söz alan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, “Hacı Bektaş Veli savaş yerine barışı, düşmanlık yerine dostluğu, nefret yerine sevgiyi merkeze koydu. Yaşadığı yeri sevgi ile aydınlattı. ’İnsinsen de incinme’ diyerek insanı kendi kalbine yönlendirmiştir. İnsanlığı kardeşliğe davet etmiştir” diye konuştu. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ise açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Tasavvuf geleneğinde büyüklerin ismi anıldığında orada bereket olur. Hacı Bektaş Veli’nin 750. Ölüm yılı çok önemlidir. Nefesi, ocağı Anadolu irfanına katkı sağlıyor. Atatürk’ün biz verdiği istikamet başta olmak üzere şu günlerde özellikle milli birliğimizi diri durmak ve bunu yeni nesillere aktarabilmek için çalışıyoruz. Hünkar Hacı Bektaş Veli yaşadığı dönem itibarıyla Anadolu’da karışıklıklar olmasına rağmen barışı ve kardeşliği tesis etmiş. Sadece Anadolu değil Rumeli’ye geçmiş ve düşünceleri oradan dünyaya yayılmıştır. Tekrar kazanı kaynatalım Bektaşi ve Alevi önderleri buluşturalım diye bir amacımız var. Bu etkinlikte sempozyumda bir araya geleceğiz. 8 ülkeden misafirlerimizle 4 oturumda İstanbul ve Anadolu Bektaşi ile ilgili detayları anlatıp, bu ruhu diri tutacağız.”

Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. yıl dönümü nedeniyle ’İnsanlığın Özü, Pir Veli’nin Sözü’ temasıyla hazırlanan tanıtım filminin izlendiği törenin sonunda Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, düzenleme komitesi üyelerine ve katılımcılara teşekkür belgesi sundu.