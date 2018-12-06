Güneydoğu ve Malatya'da kültür-sanat

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Sivas ve Kahramanmaraş'ta çeşitli tiyatro oyunu ve konserler, sanatseverlerin izlenimine sunulacak

Türk pop müziği sanatçısı Kalben, Gaziantep'te konser verecek. Konser, 9 Aralık Pazar günü saat 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

Epizot Görsel Sanatlar, "Kadın Kafası" adlı oyununu Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunacak.

İrfan Kangı'nın yazıp, yönetip, oynadığı oyunda Melda Gür, Merve Sevi, Ebru Karanfilci, Duygu Şen rol alıyor.

Kadın ve erkek arasındaki mücadelenin anlatıldığı oyun, 10 Aralık Pazartesi saat 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa bu hafta 2 tiyatro oyunu ve bir konsere ev sahipliği yapacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 8 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te Orhan Kemal'in yazdığı "72'nci Koğuş" adlı tiyatro oyununu çocuklar için, saat 20.00'de ise yetişkinler için sahneleyecek.

Pinhani, 11 Aralık Salı günü Mehmet Akif İnan Salonu'nda saat 20.00'de vereceği konserle dinleyicileriyle bir araya gelecek.

- Malatya

Sivas Devlet Tiyatrosu, "Kendime Kıyamam" oyunuyla Malatyalı sanatseverlerin karşısına çıkacak.



Alman yazar Curth Flatow'un kaleme aldığı, Hale Kuntay'ın Türkçeye çevirdiği oyunda, "mutlu evlilik", ironik ve komik yönleriyle sahneye yansıtılıyor.



Oyun, nikah memuru Wolfgang Jaeger'in boşandıktan sonra oğlu Ulrich'le düzenli ve planlı bir bekar hayatı sürdürmesini ve oğlunu bir kadına bağlı olmadan yetiştirmesini konu ediyor.



Selçuk Sazak'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda Volkan Gündüz, Can Atak, Filiz Demiralp, Kardelen Göktaş, Canan Koyuncu, Serkan Yanar, Burak Fındıkcı, İnan Keteci, Elif Ayça Aksu ve İsmail Tütüncü rol alıyor.

Oyun, Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de ve 8 Aralık Cumartesi saat 14.00 ve 20.00'de sahnelenecek.

- Kahramanmaraş

Adana Devlet Tiyatrosunun, farklı nedenlerle bir kadın sığınma evinde toplanmış kadınların yaşamlarından bir günün anlatıldığı "Kadın Sığınağı" oyunu, Kahramanmaraşlı tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Tuncer Cücenoğlu’nun kaleme aldığı, Tomris Çetinel'in yönetiminde 11 kadının rol aldığı oyunun dekor tasarımı Suar Şeylan'a, kostüm tasarımı Yıldız İpeklioğlu'na, ışık tasarımı Kadir Karagöl'e ve müzikleri Tanju Kumbaracıoğlu'na ait.

Oyun, Kahramanmaraş 12-13 Aralık tarihlerinde Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde saat 20.00'de başlayacak.

