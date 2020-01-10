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"Gangster" müzikalinin genel provası yapıldı
Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğunca dünya prömiyeri yarın yapılacak müzikal, ekonomik buhranda halkın yaşadığı sıkıntıların sorumlusu olarak gördüğü bankaları soyan bir gangsterin yaşamını anlatıyor.
Kültür Sanat 10.01.2020, 21:59
ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğunca dünya prömiyeri yarın gerçekleştirilecek "Gangster" müzikalinin genel provası yapıldı.
Eserin rejisör ve koreografı Nilgün Bilsel Demireller, Opera Sahnesi'ndeki prova öncesi yaptığı açıklamada, çok önceden planladığı müzikali hazırlama aşamasının 10 ay sürdüğünü belirtti.
Çok büyük emek vererek güzel bir müzikal hazırladıklarını belirten Demireller, "Emeğimizi alnımızın teriyle sahneye taşıdık. Şimdi artık takdir seyircinin." dedi.