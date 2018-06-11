Ezgi'nin tek ihtiyacı protez bacaklar

GAZİANTEP (AA) - Kerem Kocalar - Gaziantep'in Araban ilçesinde diz kapağından aşağısı olmadan dünyaya gelen 9 yaşındaki Ezgi Koca'nın yüzündeki gülücükleri, yürüme isteği ve protez ihtiyacı gölgeliyor.

Kent merkezine 90 kilometre mesafedeki ilçeye bağlı Beydili köyünde yaşayan Koca, yaşıtlarına göre dezavantajları olmasına rağmen hayata dört elle sarılıyor.

Babasının kendi imkanlarıyla aldığı akülü arabayla günlük ihtiyaçlarını karşılayan ve eğitim öğretim dönemi okuluna giden Koca, hem derslerindeki başarısıyla hem de arkadaşlarıyla olan diyaloğuyla ailesinin yanı sıra öğretmenlerinin de takdirini topluyor.

Bu yıl 3. sınıfı bitiren Koca'nın evindeki en büyük eğlencesi ise zeka oyunları. Satranç ve mangala gibi geleneksel oyunlarda ustalığını konuşturan, zeka oyunlarında okulda da en iyilerden birisi haline gelen Koca'nın yaşam enerjisi dikkati çekiyor.

Bu özelliğiyle çevresindekilerin ilgisini çeken Ezgi'nin, yüzüne gölge düşüren tek şey ise protez bacağa sahip olamamak. Koca, bir an önce protezlerine kavuşup hareket kabiliyetini artırmak istiyor.

Doktor olma hayali

Ezgi Koca, AA muhabirine, eğitimini sürdürüp ileride doktor olmak istediğini söyledi.

Hayattaki en büyük isteğinin "yürüyebilmek" olduğunu anlatan Koca, ailesinin bu konuda çok çaba sarf ettiğini ve defalarca doktora gittiklerini anlattı.

Doktorların tedavi için protez takılmasını önerdiğini dile getirirken duygulanan Koca, bir an önce tedavisinin tamamlanmasını istiyor.

Baba Ethem Koca ise bugüne kadar gittikleri doktorların tedavinin pek mümkün olmadığını söylediğini aktardı.

Doktorların genelde protezle tedavinin sağlanabileceğini belirttiğini aktaran Koca, "Ameliyatlarla başarılı olunamayacağı söylendi. Biz de protez için nasıl bir yol izleyeceğimizi bilemiyoruz. Bu konuda desteğe ihtiyacımız var." diye konuştu.

Dersleri de iyi

Ezginin öğretmeni Kadir Akaslan da öğrencisinin oldukça başarılı ve öğrenme isteği olan bir çocuk olduğunu vurguladı.

Ezgi'nin derslerdeki başarısının yanı sıra zeka oyunları konusunda da kendisini ispatladığına değinen Akaslan, "Ezgi'nin tüm bu özelliklerinin yanı sıra arkadaşlarıyla da iyi bir iletişimi var. Adeta sınıf arkadaşlarına liderlik yapıyor." dedi.



