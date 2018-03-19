Eskişehir'de karma resim sergisi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 8 ressamın ortak açtığı "Karma Resim Sergisi", sanatseverlerle buluştu.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen sergide, ressamlar Dilek Kaya, Emel Sağtekin, Ergün Mutlu, Gülümser Uluçay, Güngör Kibaroğlu, İbrahim Yöntem, Mehmet Üstünel ve Yusuf Erzurum, 40 yağlı boya çalışmasını Eskişehirlilerin beğenisine sundu.
Ressam Uluçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, resimlerin 1 yıllık çalışmalarının neticesinde ortaya çıktığını söyledi.
Eserleri buluştukları ortak noktada yaptıklarını dile getiren Uluçay, "Hepimiz serbest çalıştık. Amacımız sanata katkıda bulunabilmek. Eskişehir halkı da sanata ilgi gösteriyor. Katılımdan gayet memnunuz. Sergimiz 5 gün sürecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.