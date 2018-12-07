ESKİŞEHİR (AA) - Bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Travel Turkey İzmir 2018 Turizm Fuarı"nda Eskişehir tanıtıldı.

Eskişehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilen fuara, Eskişehir'in tanıtımına katkı amacıyla Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ilçe belediyeler, BEBKA, TÜRSAB ve TÜROB her yıl olduğu gibi bu sene de stant açtı.

Türk ve yabancı konuklar tarafından büyük ilgi gören fuarın açılış programına Vali Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak da katıldı.

Açılış sonrası Eskişehir'in tanıtım standını gezen Vali Çakacak, her şehrin kendine özgü manevi bir havası olduğunu dile getirdi. İlklerin şehri olarak bilinen Eskişehir'i bir gönül, bir sevgi şehri olarak nitelendiren Çakacak, "Fuarlar tanışma ve buluşma yeridir. 8 Aralık'a kadar sürecek fuarda Eskişehir'in tarihi ve kültürel zenginlikleri en iyi şekilde tanıtılacak." ifadelerini kullandı.



