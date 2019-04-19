Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesinden konser

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi, Antalya'da sahneye çıktı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi ekibiyle Antalya Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Milli Eğitim Bakanlığı Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, kurum müdürleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

70 öğrenci ve 4 şef öğretmenin sahne aldığı programda, Batı Müziği ve Türk Halk Müziğinden seçme eserler seslendirildi.

Konser sonunda Canbal, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi okul yönetimine plaket verdi.