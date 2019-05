Ecdat yadigarı İshak Paşa Sarayı ışıl ışıl

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

AĞRI (AA) - Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki en seçkin örneklerinden ecdat yadigarı İshak Paşa Sarayı, yeni ve güçlü aydınlatma sistemi ile ziyaretçilerini cezbediyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "Medeniyetler Geçidi'" olarak nitelendirilen bölgede Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen ve Topkapı'dan sonra ülkedeki en büyük saray olan İshak Paşa Sarayı'nın iç kısmı yeni nesil led aydınlatma sistemiyle ışıklandırıldı.

İlçenin 7 kilometre güneydoğusunda bin 900 rakımlı tepede yer alan ve her yıl binlerce yerli, yabancı turistin ziyaret ettiği saray, tarihe ışık tutan yeni yüzüyle dikkati çekiyor.

Işıl ışıl görünüme kavuşan, avlu kısımlarının yanı sıra özellikle iç kısımları tamamen yeni led aydınlatma sistemiyle süslenen 116 odalı tarihi saray, mevsim şartlarının elverişli olduğu zamanlarda talep olması halinde geç saatlere kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ağrı İlve Turizm Müdürü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün talimatıyla yeniden ışıklandırılan tarihi sarayın dahaya büründüğünü söyledi.

Aydınlatma çalışmalarında sarayın mimarisi ve tarihi özelliğini gün yüzüne çıkaran yeni nesil ve daha güçlü bir sistem kullanıldığına dikkati çeken Bulut, şunları belirtti:

"İshak Paşa Sarayı'na ilk defa 2008 yılında aydınlatma sistemi kuruldu. Zamanla bu sisteminin deforme olması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün talimatıyla tarihimize ışık tutan bu güzel eserimizin aydınlatma sistemi yenilendi. Bu kapsamda sarayın iç kısmında bulunan led aydınlatmaların tamamı değiştirildi. Tarihi saray iç kısımlarının aydınlatılmasında yeni nesil, geceyi daha iyi aydınlatabilen, daha güçlü bir sistem kullanılarak muhteşem görünüme kavuşturuldu. Dış aydınlatma için de 24 adet projektör kullanıyoruz."

"Haftanın 7 günü ziyaretçilerini ağırlayacak"

Led aydınlatmalarla ışıklandırılmış yeni görünümüyle tarihi sarayın ziyaretçi sayısının daha da artacağını dile getiren Bulut, şöyle dedi:

"Tarihi sarayı bu yeni görünümüyle mevsim şartları elverdiği ölçüde, yani özellikle yaz mevsiminde ve talep olması durumunda geç saatlere kadar ziyarete açmayı planlıyoruz. İshak Paşa Sarayı artık haftanın 7 günü ziyaretçilerini ağırlayacak. Ayrıca ziyaretçi gruplarından talep gelmesi durumunda ise sarayın açılış ve kapanış saatlerinde de esnek davranabiliriz. Yurt içi ve yurt dışından herkesi, Anadolu'nun şaheserlerinden olan ecdat yadigarı bu mükemmel eseri görmeye davet ediyorum."

Muhabir: Göksel Cüneyt İğde