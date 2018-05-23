DT'de haftanın nöbetçisi

ANKARA (AA) - Devlet Tiyatroları'nın (DT) "Nöbetçi Tiyatro" uygulaması kapsamında, bu hafta Ankara'da, Tamamen Doluyuz isimli eser sahneye konulacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, sanatsal faaliyetlerden yaz aylarında da yararlanılması için hayata geçirdiği "Nöbetçi Tiyatro" uygulaması ile sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahneye uyarladığı "Tamamen Doluyuz", Ankara'da Küçük Tiyatro sahnesinde perdelerini açtı.

Lale Eren Dalsar tarafından Türkçeye tercüme edilen, ABD'li yazar Becky Mode'un kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini, Elif Erdal yapıyor. Tek kişilik oyunda 'Sam' karakterini Efe Erkekli canlandırıyor.



Dekor ve kostüm tasarımı Batuhan Bozcaada'ya, ışık tasarımı Akın Yılmaz'a, müzikleri Orhan Enes Kuzu'ya ve şarkı sözleri Deniz Gürzumar'a ait oyuna, çok sayıda sanatçı da sesleriyle katkıda bulunuyor. Yaklaşık 1,5 saat süren oyunda, Adnan Ahmet Biricik, Alayça Öztürk Gidişoğlu, Altan Erkekli, Ayumi Takano, Bedia Öztep, Berkay Tulumbacı, Bülent Şakrak, Celal Kadri Kınoğlu, Didem Atlıhan, Elif Erdal, Emir Tayla, Enis Arıkan, Figen Sümeli, Galip Erdal, Gökhan Yıkılkan, Gülenay Kalkan, Hazal Erdal, İlkgül Kaya, Kerem Kobanbay, Lalizer Kemaloğlu, Levent Ünsal, Yeşim Kızılçeç, Nur Subaşı, Savaş Özdemir, Sercan Gidişoğlu, Şebnem Gürsoy, Tarkan Koç, Umut Tabak, Yeşim Gül, Yetkin Dikinciler, Yıldırım Gücük ve Zeynep Anacan da sesleriyle yer alıyor.

Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri ve Yeni Tiyatro Dergisi 6. Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında, Efe Erkekli'ye "Umut Veren Erkek Oyuncu" ödülünü kazandıran oyun, 26 Mayıs Cumartesi gününe kadar izlenebilecek.