Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'ne 2019'da rekor ziyaretçi

DENİZLİ (AA) - Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi yakınlarında bulunan ve alan büyüklüğü bazında Efes Antik Kenti'nin ardından Anadolu'nun en büyük antik kenti olduğu belirtilen Laodikya, ziyaretçi sayısında geçen yılı rekorla kapattı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığı 2013 yılından bu yana ziyaretçi sayısı sürekli artan antik kent, 2018'de 42 bin 600 ziyaretçi ağırlarken 2019'da bu sayı yaklaşık 183 bin 300'e ulaştı.

İncil'de adı geçen 7 kiliseden birine ev sahipliği yapan antik kentteki kazılarda MÖ 5 bin 500'den MS 7. yüzyıla kadar yaşamın kesintisiz devam ettiği belirlendi.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi zenginliklere sahip Denizli'de 19 antik kent bulunduğunu, aralarındaki Laodikya'nın inanç turizmi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Laodikya'nın özellikle Geçici Miras Listesi'ne alınması sonrası dikkatleri üzerine çektiğini dile getiren Şen, "Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisi 2019 yılında rekor seviyeye ulaştı. Yüzde 430 artışla 183 bin 300 ziyaretçiye ulaşılması, Denizli ve ülke turizmi açısından oldukça sevindirici. 2020 yılı içindeki hedefimiz bu sayıyı çok daha yukarılara çıkarmak. Laodikya'nın tanıtımı sayesinde bir milyon ziyaretçi sayısına kısa sürede erişeceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.