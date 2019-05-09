'Cüret' isimli minyatür sergisi sanatseverlerle buluştu

Leyla Kara ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Cüret" isimli minyatür sergisi açıldı.

Farklı minyatür yaklaşımları olan yapıtlarıyla dikkati çeken sergi, İTO Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda sanatseverlerle buluştu.

Leyla Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide toplam 40 eserin yer aldığını söyledi.

Kendisinin üç parça İstanbul temalı eserle sergide yer aldığına işaret eden Kara, "Üçünde de Galata'yı farklı bir şekilde resmetmeye çalıştım. İşlerimde sıklıkla siyah ve beyaz kullanıyorum. O yüzden siyahla beyazı farklı konumlandırabileceğim üç farklı iş çıkardım." dedi.

Kara, sergide eseri bulunan öğrencilerinin karma bir grup olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Yıldız Sarayı Şale Köşkü'nden ve Eyüp Sertarikzade Tekkesi'nden ders verdiğim talebeler var. Şu anda Balat'ta kendime ait Karanlık İşler Sanat Atölyesi'nde çalışmalarıma devam ediyorum. Sergi benden ziyade öğrencilerimin neler yaptığını, aslında her birinin bir diğerinden ne kadar farklı olduğunu ve hür bir şekilde aynı alanı icra etmeye çalıştıklarını göstermek amaçlıydı."

"Cüret" sergisi 25 Mayıs'a kadar izlenebilecek.