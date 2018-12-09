'Çingene Kızı'nın ailesine yoğun ilgi

GAZİANTEP (AA) - ABD'den Gaziantep'e getirilen "Çingene Kızı" mozaiğinin 12 parçası, sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan Zeugma Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçaları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla dün düzenlenen tanıtım toplantısının ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.

Söz konusu eserleri yerinde görmek ve bilgi almak isteyen yerli ve yabancı turistler müzeye adeta akın etti. Müzenin ikinci katında sergilenen 12 eseri yakından görme imkanına sahip olan ziyaretçiler, fotoğraf çekti, rehberlerden eserlere ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretçilerden Adem Tilkioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte vatani göreni yaptığını ve bugün terhis olduğunu söyledi.

Kendisini ziyarete gelen babasıyla müzeye gezdiğini belirten Tilkioğlu, "Dün televizyonlardan kayıp parçaların getirildiğini gördüm. Buradan gitmeden mutlaka ziyaret etmek istedim. Gerçekten çok büyülendik, çok güzel eserler. Gelecek yıl inşallah ailemle gelip tekrar ziyaret etmek istiyoruz. Bunlar herkesin mutlaka görmesi gereken eserler." dedi.

Ziyaretçilerden İsmail Kaya da dün gerçekleştirilen töreni televizyondan izlediğini dile getirdi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Kaya, "Bu eserler çok şükür yıllar sonra da olsa yuvasına kavuştu. Biz Gaziantepli olarak çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Bunları televizyondan duyan internetten okuyan herkes bunları görmeye gelecek. Bu da turist sayımızı arttırır ve kentimize maddi anlamda ciddi katkısı olur." diye konuştu.

Parçalar arasında bulunan kadın başı figürüne, mozaiklerin çıkarıldığın köyün adı olan "Belkıs"ın isim verilmişti.

Çingene Kızı mozaiğinin bordüründen çalınan 12 mozaik parçasında, satir, pan maskesi, Hint tavus kuşu, maenad maskesi gibi tasvirler bulunuyor.

1965'ten beri ABD'deydi

1960'lı yıllarda Nizip ilçesine 10 kilometre mesafedeki Belkıs Mahallesi yakınlarındaki Fırat Nehri kıyısında bulunan Zeugma Ören Yeri'ndeki kaçak kazılarda yurt dışına çıkarılan, 1965'te Bowling Green Devlet Üniversitesince 35 bin dolar karşılığında Peter Marks isimli sanat tacirinden satın alınan Zeugma mozaikleri, o tarihten bu yana üniversitedeki Wolfe Sanat Merkezi girişinde üzeri cam panel içinde döşenmiş vaziyette sergileniyordu.

Eserlerin Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında yaklaşık 5 ay önce protokol imzalanarak çalışmalara başlanmış ve parçalar uçakla 28 Kasım'da Gaziantep'e getirilmişti.