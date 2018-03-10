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"Bir Yazar-Bir Kitap" söyleşisi

- Şair, yazar Şaban Abak, Türkiye Yazarlar Birliğinin kuruluşunun 40. yılı etkinlikleri kapsamındaki söyleşide Sezai Karakoç'un "siyasi mütefekkir" yönünü anlattı

10 Mart 2018 Cumartesi 18:25
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ANKARA (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği'nin (TYB) kuruluşunun 40. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Bir Yazar-Bir Kitap" söyleşisinde şair-yazar Şaban Abak, okurlarına şair, Sezai Karakoç'un siyasi mütefekkir yönünü anlattı.

TYB Ankara Şubesi'nde düzenlenen söyleşiyi yöneten şair, TYB Başkent Şubesi Başkanı Dr. İsmail Bozkurt, Mehmet Akif Divanı'ndaki etkinlikte, TYB'nin 40'ıncı yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Bozkurt bu kapsamda, yıl boyunca Türk edebiyatının önemli isimleriyle farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Bozkurt, bazı bilinenlerin farkına varılamadığını, bu programda ise şair, yazar, mütefekkir Sezai Karakoç'un farklı yönlerine Abak'ın sunumuyla dikkati çekmek istediklerini belirtti.

Abak ise AA muhabirine yaptığı açıklamada Karakoç'un İslam dünyasının ülke ve toplum olarak parçalanmışlık tablosunu ortadan kaldırmak için çareler arayan bir siyasi mütefekkir olduğunu ifade etti.

Söyleşide Sezai Karakoç'un çok farklı bir özelliğini anlattığını vurgulayan Abak, "Sezai Karakoç tanınmış bir yazar, şair olmasından daha çok bir İslam düşünürü olarak, eserlerinde Müslüman aydınlara ve yöneticilere mutlaka birleşmeleri gerektiğini anlatıyor. İşte bu yüzden biz ona 'siyasi mütefekkir' diyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Dr.İsmail BozkurtSezai KarakoçSiyasi MüteffikirŞaban AbakTürkiye Yazarlar Birliği
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