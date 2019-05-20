Beypazarı'nda Ramazan geleneği

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı bazı mahallelerde yaz mevsimine denk gelen Ramazan ayına özel gelenek özenle yaşatılıyor.

Dereli ile Çantırlı mahallesinde yaşayan vatandaşlar Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirirken, iftar yemeğini mahalle meydanında kurulan sofrada hep birlikte yiyor.

Geleneğe göre bir ay boyunca sırayla her akşam bir mahalleli iftar yemeğini üstleniyor.

Geleneğin yaşatıldığı Dereli Mahallesinde 30 yıl muhtarlık yapan mahalle sakinlerinden Hasan Demirel, yaz aylarına denk gelen Ramazan orucu için her gün bir vatandaşın mahalle meydanında iftar yemeği verdiğini söyledi.

Bu geleneğin asırlardır sürdüğünü anlatan Demirel, dayanışmayı sağlayan bu güzel ananeyi gelecek kuşaklara da aktardıklarını ifade etti.

Çantırlı Mahallesi Muhtarı Fikret Yılmaz da Çantırlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'yle koordineli olarak mahalle meydanında, iftar yemeği ikram ettiklerini söyledi.

Köy meydanında iftar yemeği için bir araya geldiklerini aktaran Yılmaz, "Mahalle ya da, köy halkı olarak bu geleneği yaşatıyoruz. Yaşatmakta da kararlıyız. Bu akşam derneğimizin yemek programı sırası vardı o verdi. Yarın akşam bir başka mahalle sakini verecek ve bu Ramazan ayına mahsus olmak üzere devam edecektir. Kış aylarında da köy konağında, sobalarımızı yakarak iftar yemeği veriyoruz. Bizler, ananevi gelenek ve göreneklerimiz bağlı bir milletiz. Dayanışmayı, paylaşması, aç olanı gözetlemeyi, ekmeğini bölüşmeyi bilen insanlarız." dedi.