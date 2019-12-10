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Beypazarı'nda her ay kitap okuma etkinliği ve söyleşi düzenlenecek

ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Beypazarı Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Arttırılması Projesi" (BEYKAP) kapsamında, "Okur-Yazar Buluşmaları" çerçevesinde...

Kültür Sanat 10.12.2019, 16:39
Beypazarı'nda her ay kitap okuma etkinliği ve söyleşi düzenlenecek
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ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Beypazarı Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Arttırılması Projesi" (BEYKAP) kapsamında, "Okur-Yazar Buluşmaları" çerçevesinde her ay kitap okuma ve söyleşi etkinlikleri gerçekleştirilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söyleşilere ya kitabın yazarı ya da söz konusu yazar ve kitap hakkında uzmanlığı olan kişiler katılacak.

İlk etkinlikte, 3 Ocak 2020 Cuma günü Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" adlı eseri ele alınacak. Söyleşinin konu başlığı ise "Saatleri Ayarlama Enstitüsü: Bürokrasinin İronisi" olacak.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin'in moderatörlüğündeki etkinliğe katılmak isteyenlerin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmesi istendi.

#BEYPAZARI
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