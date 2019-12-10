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Beypazarı'nda her ay kitap okuma etkinliği ve söyleşi düzenlenecek
ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Beypazarı Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Arttırılması Projesi" (BEYKAP) kapsamında, "Okur-Yazar Buluşmaları" çerçevesinde...
Kültür Sanat 10.12.2019, 16:39
ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Beypazarı Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Arttırılması Projesi" (BEYKAP) kapsamında, "Okur-Yazar Buluşmaları" çerçevesinde her ay kitap okuma ve söyleşi etkinlikleri gerçekleştirilecek.
İlk etkinlikte, 3 Ocak 2020 Cuma günü Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" adlı eseri ele alınacak. Söyleşinin konu başlığı ise "Saatleri Ayarlama Enstitüsü: Bürokrasinin İronisi" olacak.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin'in moderatörlüğündeki etkinliğe katılmak isteyenlerin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmesi istendi.
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