"Askıda ekmek" uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de faaliyet gösteren bir fırıncı, Osmanlı döneminden itibaren ihtiyaç sahibi aileleri incitmeden yardımlaşmayı sağlayan "Askıda ekmek" uygulasını yaşatıyor.

Kent merkezindeki bir fırının işletmecisi olan 45 yaşındaki Turan Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Askıda ekmek" kampanyasına 1,5 yıl önce ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapmayı düşündüğü sıralarda internette yaptığı araştırmalar sonucu başladığını söyledi.

Fırının vitrinine boynu bükük şekilde bakarak geçenler olduğunu gördükçe çok üzüldüğünü ifade eden Dönmez, kampanyanın başlangıç aşamasını şöyle dile getirdi:



"Bizim vitrinimiz elbise vitrini ya da ayakkabı vitrini değil. Ama yoldan geçerken boynunu bükerek dönüp arkasına bakan insanlar oluyordu. Hiç yoldan geçerken arkasını dönüp dönüp ekmeğe bakar mı insan? Eğer gerçekten ihtiyaç sahibiyse bakıyor. Bu konuda ne yapabiliriz diye düşünürken internetten de yaptığım araştırmalarla ‘Askıda ekmek’ kampanyasını uygulamaya karar verdik ve sosyal sorumluluk uygulamamızı bu şekilde başlattık.”



Askıda ekmek kampanyasına başladıktan sonra ihtiyaç sahibi insanları daha çok fark ettiğini belirten Dönmez, kampanya sürecince unutmadığı pek çok anı biriktirdiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Bir gün sabah 7 gibi dükkanı açtım. Küçük bir çocuk askıdan ekmek almaya geldi. İki tane ekmek verdim meğer gözü simitteymiş. Ben gözünün simitte olduğunu fark etmedim. Geri geri giderken kapıya çarptı. O kapıya çarpınca ben oturdum hüngür hüngür ağladım. Keşke fark edebilseydim. Keşke o kapıya çarpmadan önce simidini verebilseydim. Kahroldum kendi kendime. Çocuğu aldım okşadım sevdim, simidini verdim. Ondan sonra her gün gelip benden 2 ekmek ve simidini aldı."

‘Askıya bir ekmek de sen koy’ sloganıyla yola çıktığını vurgulayan iki çocuk babası Dönmez, vatandaşların projeye katılımının beklenen düzeyde olmadığına işaret ederek, kampanyaya destek beklediğini aktardı.

Aç ve yoksul insanın halinden anlamak, paylaşmanın kıymetini bilmek için ramazan ayının önemine vurgu yapan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bugün askıdan elli ekmek alındıysa bunun on tanesi hayırsever vatandaşlarımızdan kırk tanesini ise biz veriyoruz. Evine sofrasına ekmek götüremeyecek durumda olan insanlarımız var. İnsanlar evine bir ekmek alırken gönlünden geçen bir ekmeği de ihtiyacı olan biri götürsün diye askıya bırakıyorsa ve buna biz aracı olabiliyorsak ne mutlu bize."