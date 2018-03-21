Aşık Veysel'in ölümünün 45. yılı

SİVAS (AA) - Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 45. yılı dolayısıyla, Şarkışla ilçesinde tören düzenlendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Hasan Noyan yönetimindeki koro konser verdi. Halk Eğitim Merkezi saz kursu öğrencileri de Aşık Veysel'in türkülerini çalarak seslendirdi.

Programa Şarkışla Kaymakam Vekili ve Yıldızeli Kaymakamı Yusuf Cankatar, Aşık Veysel’in oğlu Bahri Şatıroğlu, Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu Müdürü Nevzat Balıkçıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.