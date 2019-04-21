Ankaralı kadın ressamlardan Madrid'de sergi

MADRİD (AA) - Ankara Kadın Ressamlar Derneği (AKRD), İspanya'daki ilk sergisini Madrid'deki Ateneo Galerisi'nde açtı.

Ankara'dan 33 kadın ressamın tablosunun yer aldığı sergiyle ilgili AA muhabirine bilgi veren AKRD Başkanı İnci Sarıaslan, "Türk kadınının sanatını yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak istiyoruz. İlk defa İspanya'ya geldik ve çok mutluyuz." dedi.

AKRD'nin 1970'te kurulan köklü bir dernek olduğunu aktaran Sarıaslan, "Kadınları desteklemek, evden çıkartmak, resim yapmasını, sanatla uğraşmasını sağlamak için kurulan bir derneğiz. Ankara'da ve Türkiye'nin bir kentinde her sene bir sergimiz var. Yurt dışına da gidiyoruz." diye konuştu.

Viyana, Saraybosna, Bişkek ve Paris gibi yurt dışındaki farklı kentlerde de geçmişte sergiler açtıklarını söyleyen Sarıaslan, resimlerinin yanı sıra Türk kadınlarının tanıtılmasını da amaçladıklarını vurguladı.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay'ın da ziyaret ettiği sergi 27 Nisan'a kadar açık kalacak.



