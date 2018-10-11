Ankara'da sonbahar

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sonbaharın gelmesiyle sararan yapraklar güzel görüntüler oluşturdu.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle tabiatın görsel güzelliklerini görmek isteyen vatandaşlar, sararan yaprakların yoğun olarak bulunduğu yaylalara çıkıyor.

Renk cümbüşü içerisinde doğanın güzelliğine kapılan vatandaşlar bu anı fotoğraflamayı da ihmal etmiyor.

Sonbaharın güzelliğini görmek için ilçeye gelen Nülifer Bilge, doğanın güzelliği karşısında büyülendiğini ifade ederek, "Yurdumuzun her mevsimi çok güzel, Ege'si ile Karadeniz'i ile doğusuyla batısıyla muhteşem güzellikler var. Kışı ayrı güzel, yazı ayrı güzel, ilkbaharı ayrı güzel, görüldüğü gibi sonbahar güzelliği de bambaşka. Gezilmeye doyulmuyor." dedi.