KARAMAN (AA) - Karaman'da, 742. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri başladı.



Etkinlikler kapsamında, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan mehter takımı eşliğinde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Parkı'nda sona erdi.

Vali Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından protokol üyeleri, Taş Bina'da açılışını yaptıkları "Kat-ı Sanatı" sergisini gezdi.

Protokol üyeleri, daha sonra Yunus Emre Camisi'nde bulunan Yunus Emre Türbesi'nde dua etti.

Törene, AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.