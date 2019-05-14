73 yaşında resim yapmaya başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Aile Yaşam Merkezi'nde resim öğretmeninin teklifiyle yağlı boya kursuna başlayan 73 yaşındaki Hasibe Dernek, ilerlemiş yaşına rağmen yaptığı yağlı boya resimlerle hayatına yeni bir sayfa açtı.

Daha önce aile yaşam merkezinde diksiyon ve Kur’an kursuna katılan Dernek, pozitif enerjisiyle kurumun resim öğretmeni Derya Yıldırım’ın dikkatini çekti. Öğretmenin teklifiyle resim kursuna başlayan Dernek, çok keyif aldığı yağlı boyada kısa sürede önemli gelişme gösterdi.

İki çocuk, iki torun sahibi olan Hasibe Dernek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce hiç resimle uğraşmadığını, resme ilgisinin kursa katıldıktan sonra başladığını söyledi.

Yağlı boya kursuna katılmadan önce resme olan ilgisizliğini "Sadece 62'den tavşan ve lale çizebiliyordum" diye esprili bir dille aktaran Dernek, bir yıl içinde dört yağlı boya tablosu yaptığını söyledi.

Kursa ilk başladığında eksiklerini tamamlamak için çok çalıştığını anlatan Dernek, "Yapmak istediğim resimleri seçtim. Ona göre malzememi ayarladım. Resim çizmeye ilk başladığım zamanlarda zorlandığım çok şey oldu. Hocamın desteği ve yardımıyla bunları aştım. Manzara resimleri çizerken hala zorlandığım noktalar olsa da yine de en çok manzara resmi çizmeyi seviyorum. Kuş çizmeyi çok seviyorum. En çok cami resmi çizerken zorlandım." diye konuştu.

- "Artık bir resme daha manalı bakıyorum"

Yağlı boya resim kursuna başlamadan önce gördüğü resimlerin ilgisini çekmediğini dile getiren Hasibe Dernek sözlerine şöyle devam etti:

"Resim kursuna başladıktan sonra bakış açım değişti. Resim çizmeyi öğrendiğim için nerelerde ne hata olduğunu, aslında ne olması gerektiğini görebiliyorum. Artık teknik bildiğim için dalgasını, gölgelerini eleştirebiliyorum ya da daha çok beğeniyorum. Artık bir resme daha manalı bakıyorum. Resim kursu bana çok şey kattı. Kursa katıldığım için çok mutluyum, çok da memnunum. Seneye de gelmeyi düşünüyorum. Burada yeni arkadaş ortamı edindim. Vaktim kaliteli ve güzel geçti. En önemlisi de 73 yaşımda yeni bir sanat öğrendim. Her şeyi unutup kendimi resme adadım."