4. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği ertelendi

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4. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği ertelendi
ANKARA (AA) - Türk Dünyası Çocuk Vakfı'nın düzenleyeceği "4. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği"nin 5-7 Mart 2020'ye ertelendiği bildirildi.Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği ve...
Kültür Sanat 05.12.2019, 17:11
ANKARA (AA) - Türk Dünyası Çocuk Vakfı'nın düzenleyeceği "4. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği"nin 5-7 Mart 2020'ye ertelendiği bildirildi.
Proje yarışmasına, yurt içi ve dışından katılımı artırmak, daha kaliteli projeler hazırlanabilmesine fırsat tanımak ve yurt dışından gelecek katılımcıların, olumsuz kış şartlarından etkilenmelerinin önüne geçmek amacıyla şenliğin, 5-7 Mart 2020'ye ertelenmesi kararlaştırıldı.
Ayrıca buluş ve engellilerin hayatını kolaylaştıracak projelerin son başvuru tarihi de 31 Ocak 2020'ye kadar uzatıldı.
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