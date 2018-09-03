35 yıllık birikimle yeni ustalar yetiştiriyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Halk Eğitim Merkezinde geleneksel el sanatları eğitmenliği yapan Gülsen Çiçek, 35 yıllık bilgi birikimiyle 180 öğrencinin yetişmesini sağladı.

Eşinin tayini nedeniyle gittikleri Tunceli'deki akşam sanat okulunda iki yıl eğitim alarak nakış, çiçek ve kurdele yapımını öğrenen Çiçek, sonraki tayin yeri olan Kırıkkale'de aile ekonomisine katkı sağlamak için nakış atölyesi açıldı.

Atölyesinde işleri büyütüp yanında 30 işçi çalıştıran Gülsen Çiçek, ailesine katkısının yanı sıra yanında çalışanlara da yıllarca fayda sağladı. Çiçek, dördüncü çocuğunun fiziksel engelli olarak dünyaya gelmesi nedeniyle 17 yıl işlettiği atölyesini kapatıp kendisini oğlunun bakımına adadı.

Eşi emekli olunca Kırşehir'e yerleşen ve bu süreçte yine el sanatlarından kopmayıp evde üretim yapmaya devam eden Çiçek, 4 yıldır da Kırşehir Halk Eğitim Merkezi'nde kurs eğitmeni olarak yeni sanatkarların yetişmesine katkı sağladı.

Boncukla kente özgü Özbağ desenlerini işleyip takı tasarımı yapan Gülsen Çiçek, ipek koza çiçek yapımı, mefruşat, kurdele nakışı, boyama, panç işi, sıcak cam eritme, keçe yapımı, makine nakışı, kağıt rölyef alanlarında yaptığı çalışmalarda bugüne dek 180 öğrenci yetiştirdi.

Bilgilerini aktarmayı sevdiği kadar yeni sanatlar öğrenmeye de aşık olduğunu ifade eden Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllarca uğraş vererek kendisini birçok el sanatında geliştirdiğini, bazı sanat dallarında Kırşehir'de ilkleri hayata geçirdiğini anlattı.

Yetiştirdiği öğrencilerin kendi yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağladığını aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Yetiştirdiğim öğrencilerden beşi Kırşehir Emek Pazarı'nda çalışıyor. İki öğrencim, halk eğitim merkezinde benim gibi kurs açtı. Çok sayıda kursiyerim öğrendikleriyle evinde üretim yapıyor. Geçen yıl, sevgi evlerinde kalan çocuklara eğitim verdim. Kredi Yurtlar Kurumu Kırşehir İl Müdürlüğü işbirliğiyle Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerimiz için kermes düzenledik. Üretmeyi seviyorum. Bugüne kadar 180 öğrenci yetiştirdim. Onların başarılarıyla gurur duyuyorum."

Annesinden kağıt rölyef yapımını öğrenen ve bu yönde çalışmalarını sürdüren Ahmet Çiçek ise kağıt rölyefte araba ve kişi portreleri çalışmayı sevdiğini söyledi.

Üniversiteden mezun olduğunda annesinin kağıt rölyef kursuna gittiğini anlatan Çiçek, "Benim de ilgimi çekti. Kursa birlikte gitmeye başladık. Bu sene KPSS'ye hazırlandım. Benim için oldukça stresli bir süreçti. Kağıt rölyef bu süreçte psikolojik olarak rahatlamama fayda sağladı. Geçen sene Ahilik Haftası'nda annemle güzel bir sergi çıkardık." diye konuştu.

