18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca ve beraberindeki heyet, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara Valisi Topaca ve beraberindeki heyet Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Topaca, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, bağımsızlık savaşımızın temellerinin atıldığı Çanakkale Zaferini kutlamak ve vatanımızın uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anmak için huzurundayız.

Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, ecdadımızın manevi mirasına sahip çıkarak, şanlı tarihimizden aldığımız güç ve azimle bağımsızlığımız ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için her türlü fedakarlığa hazırız. Ülkemizin maddi ve manevi anlamda imarı ve geliştirilmesi için kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz. Gelecekte de çalışmaya devam edeceğiz.

Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi, tüm imkansızlıklara rağmen aziz milletimizin istiklali uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmediğini gösteren eşsiz bir zaferdir. Tarihte eşine çok az rastlanan bu büyük zafer, vatanın ve milletin bekası için gözlerini kırpmadan en değerli varlıkları olan canlarını feda etmiş yüzbinlerce kahramanın destanıdır.

Son günlerde, ülkemizin güçlü bir devlet olmasından rahatsızlık duyan çevrelerce, huzurumuzu, birlik ve beraberliğimizi hedef alan tehditlere yönelik şanlı ordumuzun gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ordusu ve milletiyle tek yürek halinde, iç ve dış düşmanlara karşı mücadele azim ve kararlığında olduğunu bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Şahsınızda tüm gazilerimizi ve vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Vali Topaca, ziyaretin ardından Türk bayraklarıyla Anıtkabir'e gelen lise öğrencileri ile sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Ankara Valisi Topaca ve beraberindeki heyet, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cebeci Askeri ve Polis Şehitliklerinde düzenlenen anma törenine de katıldı.

